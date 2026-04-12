Euphoria: Fecha de estreno y detalles de la temporada 3

Descubre la fecha de estreno, horarios y detalles sobre la esperada tercera temporada de Euphoria, que regresa a HBO Max tras un largo período de espera. Explora la trama, el destino de los personajes y dónde y cuándo podrás ver los nuevos episodios.

La esperada tercera temporada de Euphoria está finalmente lista para su estreno, un proyecto que regresa tras un período de incertidumbre y especulaciones. Los fanáticos han esperado con ansias cuatro largos años para descubrir cómo continúa la historia de Rue y sus amigos, especialmente después del dramático final de la segunda temporada.

Rumores de cancelación circularon, alimentando la ansiedad de los seguidores, pero afortunadamente el proyecto creado por Sam Levinson ha encontrado una nueva oportunidad. La trama promete mantener la intensidad y complejidad que han caracterizado a la serie, explorando las consecuencias de las decisiones tomadas y los desafíos que enfrentan los personajes en sus vidas. Esta nueva entrega promete sumergir a los espectadores en las turbulentas vidas de los jóvenes protagonistas, abordando temas delicados y relevantes para la audiencia contemporánea. La serie, conocida por su estilo visual distintivo y su banda sonora envolvente, se prepara para cautivar una vez más a su audiencia global, ofreciendo una experiencia televisiva que combina drama, emoción y reflexión sobre la juventud y sus conflictos.\En esta nueva temporada, Rue, interpretada por Zendaya, continúa lidiando con problemas relacionados con el tráfico de drogas, lo que promete ser un eje central de la trama. Cassie, el personaje interpretado por Sydney Sweeney, se ha aventurado en OnlyFans, creando contenido para adultos, una decisión que, sin duda, generará repercusiones en su vida y en las relaciones con los demás personajes. Además, Cassie sigue vinculada a Nate, interpretado por Jacob Elordi, quien se esfuerza por construir una vida mejor. Por otro lado, Maddy, interpretada por Alexa Demie, y Jules, interpretada por Hunter Schafer, parecen haber tomado caminos separados de Rue, lo que sugiere un cambio en la dinámica del grupo. La temporada también anticipa un conflicto importante entre bandas, desencadenado por los problemas de la protagonista, lo que promete una dosis de tensión y drama adicionales. La serie, conocida por su exploración de temas complejos y controvertidos, abordará una vez más las dificultades de la adolescencia y la búsqueda de identidad, con un enfoque en la amistad, el amor, la adicción y la salud mental.\La tercera temporada de Euphoria estará disponible exclusivamente en HBO Max, sin importar la ubicación geográfica del espectador. La plataforma de streaming posee los derechos exclusivos de toda la serie, asegurando que los fanáticos de Estados Unidos, España, Latinoamérica y el resto del mundo puedan disfrutar de los nuevos episodios. El estreno del primer episodio está programado para el domingo 12 de abril a las 9:00 pm E.T. en Estados Unidos. En España, el estreno será a las 3:00h am del lunes 13 de abril. En Latinoamérica, el horario de estreno varía según el país: 19:00h para México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica; 20:00h para Perú, Colombia, Panamá y Ecuador; 21:00h para Venezuela, Chile, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico; y 22:00h para Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay. Los nuevos episodios se emitirán semanalmente, cada domingo (o madrugada del lunes en España), hasta el 31 de mayo, fecha en que se emitirá el octavo y último episodio de la temporada. Para acceder a la serie y a otros contenidos exclusivos, se recomienda suscribirse a HBO Max, que también ofrece un catálogo de películas y series de renombre como The Wire, Los Soprano y Casa del Dragón





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