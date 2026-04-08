Euphoria: La Tercera Temporada Recibe la Peor Calificación de la Serie Tras Años de Espera

La esperada tercera temporada de Euphoria, con Zendaya a la cabeza, ha sido recibida con críticas negativas, marcando la calificación más baja de la serie. Las principales críticas señalan una trama inconexa y la pérdida de la chispa original.

La tercera temporada de Euphoria , esperada con ansias por los fans tras años de espera, ha debutado con una recepción fría y decepcionante, marcando la calificación más baja de toda la serie hasta la fecha. A pesar del regreso de Zendaya y el elenco original, las crítica s señalan una trama inconexa y una pérdida de la chispa provocativa que definió a la serie en sus inicios.

El estreno, fechado el 12 de abril de 2026, ha generado un sabor agridulce entre los seguidores, quienes esperaban un cierre a la altura del impacto cultural que Euphoria generó. La serie, conocida por su retrato crudo y a menudo controvertido de la adolescencia y los problemas de salud mental, ahora se enfrenta al desafío de recuperar su esencia y conectar con el público. La serie, creada por Sam Levinson, prometía explorar las complejidades de la vida adulta de sus personajes, pero las decisiones narrativas han sido objeto de fuertes críticas. \El mayor punto de controversia radica en el cambio de enfoque narrativo y el salto temporal de cinco años que sitúa a los personajes en un contexto que algunos críticos han calificado como un 'neowestern'. Rue, interpretada por Zendaya, se enfrenta a una dura lucha por la sobriedad en México mientras intenta saldar una peligrosa deuda. La ausencia de figuras clave, como Angus Cloud (Fezco, fallecido en 2023), y la salida de Barbie Ferreira (Kat) y Storm Reid (Gia) han dejado un vacío significativo en la dinámica del grupo. La inclusión de nuevos personajes, interpretados por Rosalía y Sharon Stone, no ha logrado paliar las deficiencias de una trama que, según algunos medios, carece de sustancia. Cassie, ahora convertida en influencer de OnlyFans, y Nate, sumido en la oscuridad, representan el fracaso de una narrativa que, en opinión de los críticos, desperdicia el talento del elenco. Jules, por su parte, lucha por evadir sus responsabilidades en la escuela de arte, lo que añade una capa más de desconexión a la historia principal.\El estreno de la tercera temporada, que consta de ocho episodios, ha desatado un debate sobre el futuro de la serie y su capacidad para mantener el interés del público. Aunque la actuación de Zendaya continúa siendo elogiada, la trama general ha sido acusada de estirar una fórmula que ya no se ajusta a la realidad de los personajes. El contraste con las temporadas anteriores es evidente: mientras la primera temporada obtuvo un 80% de aprobación y la segunda rozó el 93%, la tercera temporada ha debutado con un decepcionante 57% en Rotten Tomatoes, la peor calificación de la serie. La audiencia mexicana, que podrá ver un nuevo episodio cada domingo en la plataforma Max, tendrá la última palabra sobre si este cierre de ciclo logra estar a la altura del legado de Euphoria. El destino de la serie pende de un hilo, y la respuesta del público determinará si este es realmente el final que Euphoria merece





SensaCine México / 🏆 51. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Euphoria Zendaya Tercera Temporada Crítica HBO

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Presidente de Cuba recibe a dos congresistas de EU y reitera disposición al diálogoDíaz-Canel ha recordado 'el daño criminal provocado por el bloqueo' de Estados Unidos.

Read more »

¿Se acaba 'Euphoria'? Zendaya rompe el silencio sobre la temporada tresMi infancia estuvo repleta de películas de Disney en VHS. Bien podría ser un personaje de 'El diario de Bridget Jones', 'Fleabag' o 'Parks and Recreation'

Read more »

One Piece: a pesar de la caída en la audiencia, la tercera temporada ya tiene ventana de estreno y llegará muy prontoLa serie live-action de Netflix basada en el exitoso manga de Eiichiro Oda debutará en el servicio de streaming en 2027

Read more »

Tras años de espera, ‘Euphoria’ regresará con un estreno sin precedentes en CoachellaCreo en la magia de Disney. Crecí con Toy Story, soñé con ser Jasmine y encontré en Woody a uno de esos personajes que te acompañan para siempre: noble, leal, protector y con un corazón enorme. Fan de las series mexicanas. Fan absoluta de las actuaciones de Angelique Boyer, especialmente en Teresa.

Read more »

Zendaya, Sydney Sweeney y Jacob Elordi brillan en Euphoria 3El elenco de Euphoria se reunió para el estreno de la tercera temporada con una narrativa estética más madura, donde los looks marcan el tono de una nueva etapa

Read more »

Isaac del Toro sufre caída y abandona Vuelta al País Vasco en su tercera etapa (Video)El mexicano fue parte de una caída múltiple con varios de sus coequiperos, y aunque intentó regresar, las molestias no le permitieron continuar en la competencia.

Read more »