Europa crea un tribunal especial para perseguir a los responsables de los crímenes de guerra en Ucrania

El presidente ruso, Vladímir Putin, se convirtió en un criminal en la actualidad, declaró Andrí Sibiga, ministro de Exteriores ucraniano, durante la reunión anual del comité de ministros del Consejo de Europa en Chisinau, capital moldava.

Los países europeos avanzaron este viernes en la creación de un tribunal especial para castigar la agresión rusa en Ucrania al apoyar mayoritariamente una resolución que busca perseguir a los responsables de los crímenes de guerra cometidos durante una contienda que dura ya más de cuatro años.

El presidente ruso, Vladímir Putin, siempre quiso pasar a la historia. Pasará a la historia como un criminal. Y no sólo él, aseguró Andrí Sibiga, ministro de Exteriores ucraniano, durante la reunión anual del comité de ministros del Consejo de Europa en Chisinau, capital moldava.

El Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania se ocupará de investigar, procesar y juzgar a los responsables de los crímenes contra ese país, llenando las lagunas en la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, que ordenó en 2023 el arresto de Putin por crímenes de guerra. Rusia debe rendir cuentas





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