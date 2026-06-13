Evacuación de ciudadana estadounidense de la isla Pitcairn debido a posible exposición al hantavirus

La ciudadana estadounidense que viajó a bordo del crucero MV Hondius será evacuada de la isla Pitcairn, uno de los territorios habitados más aislados del planeta, en una operación que podría costar al menos 750 mil dólares al gobierno de Estados Unidos.

Una ciudadana estadounidense que pudo haber estado expuesta al hantavirus durante un viaje en crucero será evacuada de la isla Pitcairn, uno de los territorios habitados más aislados del planeta, en una operación que podría costar al menos 750 mil dólares al gobierno de Estados Unidos.

La mujer viajó a bordo del crucero MV Hondius, donde semanas después se registró un brote de hantavirus que dejó al menos tres personas fallecidas y más de una decena de contagios. Aunque la pasajera no presenta síntomas, autoridades estadounidenses decidieron organizar su traslado desde la isla Pitcairn, una operación que se vuelve complicada debido a la falta de aeropuerto en el territorio.

Las autoridades británicas solicitaron apoyo a Estados Unidos para evacuar a la mujer, quien quedó varada después de que se conociera el brote vinculado al crucero. Además, las autoridades de la Polinesia Francesa rechazaron permitirle nuevamente el ingreso a Tahití, debido a que no informó sobre su posible exposición al virus cuando pasó previamente por el territorio.

El hantavirus es una enfermedad viral poco frecuente pero potencialmente grave que se transmite a las personas por contacto con excrementos, saliva u orina de roedores infectados, o por inhalación de partículas contaminadas presentes en el ambiente. Las autoridades sanitarias continúan monitoreando a las personas que estuvieron a bordo del crucero para detectar posibles nuevos casos relacionados con el brote.

El Departamento de Estado estadounidense contrató un yate privado para trasladarla hasta la Isla de Pascua, ubicada a unos 2 mil 200 kilómetros de distancia, desde donde podrá continuar su viaje de regreso a Estados Unidos. La operación de evacuación podría costar al menos 750 mil dólares al gobierno de Estados Unidos, una cifra que se suma a los costos de la investigación y la respuesta a la emergencia sanitaria.

La mujer será trasladada a la Isla de Pascua, donde podrá continuar su viaje de regreso a Estados Unidos, una vez que se complete la operación de evacuación. La isla Pitcairn, territorio británico en el sur del Pacífico, tiene alrededor de 50 habitantes y carece de aeropuerto, lo que limita las opciones para salir del lugar a embarcaciones que pasan ocasionalmente por la zona.

La falta de aeropuerto en la isla Pitcairn hace que la evacuación sea una tarea compleja y costosa para el gobierno de Estados Unidos. La operación de evacuación es un ejemplo de la complejidad y el costo de la respuesta a emergencias sanitarias en áreas remotas del mundo. La falta de infraestructura y los recursos limitados en la isla Pitcairn hacen que la evacuación sea una tarea difícil y costosa para el gobierno de Estados Unidos





heraldodemexico / 🏆 31. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hantavirus Evacuación Isla Pitcairn Crucero MV Hondius Departamento De Estado Estadounidense

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Seguridad: autoridad, método y resultadosCon Omar García Harfuch al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la estrategia de seguridad ha ganado método, coordinación y sentido institucional

Read more »

EEUU desembolsa 750,000 dólares para evacuar a la ciudadana del crucero afectado por hantavirus en una isla remotaEl costoso operativo para rescatar a la mujer ha incrementado considerablemente los gastos del presupuesto del Departamento de Estado para emergencias imprevistas.

Read more »

67 zonas de Saltillo tiene tomas comunitarias; ‘Están donde no ha llegado AgSal’Se informó que instala tomas en sectores donde aún no ha sido posible introducir la red formal de agua potable, con el objetivo de garantizar el acceso al recurso a las familias

Read more »

EU activa mecanismo laboral del T-MEC contra Newmont Peñasquito en ZacatecasLa Oficina de la Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) notificó que la queja se centra en la posible violación a los derechos de libertad de

Read more »

Escultor Tomás Owen estrenará exposición en Museo de Antropología de XalapaEl próximo sábado 20 de junio la Sala de Exposiciones Temporales del Museo de Antropología de Xalapa abrirá al público la exposición 'Seres de Fuego', conformada por obras creadas por el escultor...

Read more »

Marchas y concentraciones hoy 13 de junio en CDMX: dónde habrá afectacionesDe acuerdo con la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), para este sábado se tiene prevista una marcha, seis

Read more »