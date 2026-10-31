Evacuación de civiles de Oleshky llega a Bielorrusia bajo tregua en Jersón

Civiles evacuados de Oleshky, ciudad ocupada por Rusia, llegan a Bielorrusia durante la tregua en Jersón, mientras Ucrania celebra la venta de misiles Patriot.

Los civiles evacuados de Oleshky, la ciudad ucraniana ocupada por Rusia, llegaron a Bielorrusia el sábado como parte de una importante operación de rescate realizada bajo la tregua más significativa desde la invasión a gran escala del país por parte de las fuerzas del Kremlin hace cuatro años y medio. Los civiles de Oleshky, a orillas del río Dniéper, iniciaron el largo viaje para salir de la región devastada por la guerra en convoyes de autobuses el viernes.

El alto el fuego en la provincia de Jersón, en el sur de Ucrania, comenzó a las 3 de la madrugada del martes y se espera que continúe hasta el domingo por la noche. A los aproximadamente 2 mil residentes que quedaban allí se les ofreció la opción de viajar a territorio controlado por Ucrania o por Rusia, o de quedarse en la ciudad con provisiones de alimentos y suministros médicos.

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Ruta de evacuación hacia Bielorrusia

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que quienes habían optado por ir a territorio controlado por Ucrania fueron trasladados a la ciudad rusa de Anapa antes de embarcar en aviones rumbo a la ciudad bielorrusa de Gómel. Viajaban acompañados por Dmytro Lubinets, comisionado de derechos humanos de Ucrania, agregó.

El grupo fue recibido en Gómel por rescatistas, personal médico y voluntarios de la Cruz Roja, reportó el medio estatal bielorruso Belta. El legislador ucraniano Davyd Arakhamia manifestó que cuatro aviones que transportaban evacuados con destino a Ucrania habían aterrizado en Bielorrusia y que los pasajeros estarían en territorio ucraniano en cuestión de horas.

La defensora del pueblo de Rusia y principal representante del Kremlin en la misión, Yana Lantratova, comentó que también se utilizaron autobuses para trasladar a quienes se quisieron marchar a territorio ruso. Ni Moscú ni Kiev han concretado cuántas personas eligieron abandonar la ciudad, pero la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, quien según la Casa Blanca ayudó a negociar la tregua localizada, publicó el viernes en redes sociales que el convoy humanitario había podido evacuar de forma segura a más de 750 personas.

Esfuerzo humanitario y mediación internacional

Funcionarios de ambos países colaboraron en el inusual esfuerzo humanitario conjunto, ofreciendo un breve respiro en su cruda guerra de desgaste. Además del aparente papel de Melania Trump, el papa León XIV, el primer pontífice estadounidense de la historia, también presionó a los líderes de Rusia y Ucrania para que permitieran la entrega de ayuda y evacuaciones de civiles.

La operación se produce en medio de una guerra que ya se extiende por cuatro años y medio desde la invasión a gran escala lanzada por las fuerzas del Kremlin. La tregua localizada en Jersón representa el primer alto el fuego significativo en ese período y permitió la salida de civiles de una zona gravemente afectada por los combates.

Ucrania celebra venta de misiles Patriot

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, celebró el sábado la autorización estadounidense para que Kiev compre 500 interceptores Patriot PAC-3, pero instó a sus socios a suministrar las armas a partir de existencias ya disponibles para proteger al país este invierno, advirtiendo que la venta recién autorizada por Washington podría demorarse años.

El mandatario señaló que ahora mismo los rusos atacan la infraestructura energética ucraniana todos los días y que solo en las últimas dos semanas de octubre ya ha habido más de 30 ataques rusos contra partes críticas de la red eléctrica, según escribió en la red social X. La Casa Blanca afirmó el viernes que había aprobado una propuesta de venta de interceptores de defensa aérea Patriot valorados en 2 mil 100 millones de dólares, después de que Kiev acusara al Pentágono de retrasar las entregas de la crucial munición, necesaria para frenar los misiles balísticos rusos.

El Departamento de Estado señaló que se comprarían 500 misiles Patriot para Ucrania con donaciones de Canadá, Alemania y Noruega a través de un programa estadounidense y que no se utilizarán fondos propios.

Elecciones de mitad de mandato y su impacto en Europa

Las elecciones de mitad de mandato que determinarán el control de ambas cámaras del Congreso estadounidense son de gran importancia para Europa, que ha perdido la confianza en un aliado que por décadas consideró incondicional. Los resultados determinarán el equilibrio de poder en Washington, influyendo en la capacidad de gobierno de la administración, en el peso que podrán ejercer los legisladores de la oposición y en los riesgos que surjan en el proceso, sostiene el Instituto Real de Asuntos Internacionales Chatham House.

El centro de análisis agregó que las impugnaciones legales y la interferencia electoral podrían derivar en diversos escenarios, aunque los resultados también ofrecerán un primer indicio de los debates, las candidaturas y las narrativas que probablemente definirán la contienda por la Casa Blanca en 2028. El European Policy Center, un think tank con sede en Bruselas, afirma que es muy importante para Europa porque el resultado determinará indudablemente el apoyo de Estados Unidos a Ucrania, las sanciones contra Rusia, los compromisos con la OTAN y el rumbo de las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Estados Unidos.

La alianza entre ambos socios garantizó la seguridad del Viejo Continente durante 80 años. Sin embargo, la situación cambió radicalmente con el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, lo que ha llevado a los aliados europeos a recalibrar sus expectativas sobre el respaldo estadounidense en materia de defensa y política exterior.