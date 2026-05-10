Evangelina Martínez, orgullosa de su 'maternidad tardía' y su hogar sólido

La actriz Evangelina Martínez, con 53 años de trayectoria artística, habla orgullosa de su 'maternidad tardía' y de su hogar sólido que forjó con sus hijos y esposo. La casa de Evangelina Martínez está plagada de retratos que muestran varios momentos de su dinastía.

Para Evangelina Martínez , la llegada de Gabriela, Evangelina y Roberto Sosa le dio total sentido a su vida, y hoy habla orgullosa de su ' maternidad tardía '.

En la casa de Evangelina Martínez, la calidez y la paz invitan a quedarse por horas, con fotografías colgadas en la pared que cuentan la historia de una dinastía de actores y comunicadores única, pero sobre todo la de un hogar sólido que la actriz forjó ilusionada en los años 60 y sin guion. La galería comienza desde sus hijos Gabriela, Evangelina y Roberto Sosa, quienes siguen siendo el motor de vida para esta mujer con 53 años de trayectoria artística.

Esposa del actor y director Roberto Rosa (quien falleció en enero de 2020), madre de la locutora Gabriela, y de los actores Evangelina y Roberto Sosa, experimentó la maternidad, en sus palabras, de manera 'tardía', pero también una carrera artística que comenzó en sus 30. La casa de la actriz, quien se convirtió en madre a los 29 años, está plagada de retratos que muestran varios momentos de su dinastía.

Fue mamá a los 29 años, en una época en la que los hijos llegaban en una etapa más temprana, y a los 34 comenzó su preparación como actriz. Hoy, a la distancia, agradece que las cosas se hayan dado así.

'Para mí la maternidad fue maravillosa, cada hijo que recibía era un inmenso sentido de la vida. Cuando nació mi primera hija, Gabriela, ahí supe por qué tenía los pies en la tierra, porque cuando uno es joven estás lleno de dudas, pero cuando tienes una personita que depende de ti es impactante; mi segunda hija, Evangelina, fue la culminación y la más consentida por las dos familias, y el tercero, Roberto, ni se diga, fue la cereza del pastel, aunque no le gusta que lo diga', comparte





El_Universal_Mx / 🏆 7. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Evangelina Martínez Maternidad Tardía Homenaje A Su Hogar Sólido Retratos De Su Dinastía Homenaje A Su Esposo Roberto Rosa

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Acuña: tapetes, mala iluminación y enfermedades disparan riesgo de caídas en ancianosEspecialistas recomendaron revisar medicamentos y mejorar las condiciones del hogar para prevenir accidentes en adultos mayores

Read more »

¡Protege tu hogar! Bomberos de la CDMX revisan tu instalación de gas sin costoEl director Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México informó que la institución ha implementado una política pública para certificar a instaladores e instaladoras de gas y electricidad.

Read more »

Casa Hogar La Paz de Irapuato impulsa bazar solidario para recaudar fondos y mantener su laborCasa Hogar La Paz de Irapuato impulsa un bazar solidario para obtener recursos económicos y sostener su operación, mientras atiende a personas adultas mayores

Read more »

Inflación de 0.78% en Colombia en abril, superior al esperadoLa inflación de 0.78% en abril en Colombia, un dato superior al esperado por el mercado, fue impulsada por el alza de los precios de los alimentos, bienes y servicios del hogar, el transporte y los servicios públicos, según informó el Departamento Nacional de Estadística (DANE). El comportamiento en abril estuvo explicado por un incremento en los precios de los alimentos, de un 1.51%; en los bienes y servicios para el hogar con un 1.06%; en el transporte con un 0.81%; en los servicios públicos y en la salud con un 0.70%. En contraste, se registró una contracción del sector de información y comunicaciones en un 0.05%.

Read more »