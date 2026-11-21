La adolescente Evelyn de 17 años fue hallada sin vida en Puente Nacional. Autoridades confirman detención de un sospechoso y coordinan investigación por violencia contra mujeres.

La joven de 17 años identificada como Evelyn, quien había sido reportada como desaparecida en la comunidad de Chichicaxtle, fue localizada sin vida este viernes 20 de noviembre en un predio cercano a su lugar de residencia. La alcaldesa de Puente Nacional, Bibiana Sánchez Báez, confirmó oficialmente el hallazgo y reveló que las autoridades han procedido a la detención de una persona vinculada directamente a estos hechos delictivos. El cuerpo fue encontrado la noche del viernes, marcando el fin de una búsqueda urgente que mantuvo en tensión a la comunidad local.

Detalles del hallazgo y contexto temporal

La desaparición de la adolescente Evelyn fue reportada oficialmente el jueves 19 de noviembre, momento en que sus familiares perdieron toda comunicación con ella. Esta interrupción en el contacto generó una inmediata preocupación entre los habitantes de Chichicaxtle, quienes comenzaron a difundir información de manera masiva para solicitar apoyo en la localización de la joven y conocer su paradero. La angustia de la comunidad aumentó drásticamente durante las 24 horas siguientes al reporte, culminando con el trágico descubrimiento en el predio de la misma localidad al anochecer del día siguiente.

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Acciones de la Policía Municipal y Estatal

Desde que el Ayuntamiento de Puente Nacional tuvo conocimiento de la situación, se movilizó de manera inmediata a la Policía Municipal. Esta fuerza actuó en estrecha coordinación con elementos de la Policía Estatal y con los cuerpos de auxilio encargados de preservar la escena y asistir en las tareas de rescate. La alcaldesa Bibiana Sánchez Báez explicó en su pronunciamiento público que la rápida reacción de los cuerpos policiales fue fundamental para lograr encontrar a la joven, aunque lamentablemente el resultado fue fatal.

Posición de la Alcaldesa y solidaridad

La Presidenta Municipal expresó su profunda consternación ante lo ocurrido y reiteró su solidaridad con Evelyn y su familia, quienes ahora enfrentan el duelo más doloroso. Bibiana Sánchez Báez señaló claramente que ninguna mujer o niña debería tener que atravesar por una situación de violencia extrema, destacando la gravedad del caso. Su declaración pública busca no solo informar, sino también ofrecer un apoyo institucional en un momento de crisis emocional para los allegados de la víctima.

Investigación ministerial y detención

El Gobierno Municipal de Puente Nacional está colaborando activamente con la Policía Estatal para proporcionar toda la información disponible y contribuir al esclarecimiento total de los hechos. La alcaldesa manifestó su confianza en que las autoridades correspondientes, específicamente las ministeriales, llevarán a cabo el debido proceso legal contra la persona detenida. Hasta el momento, el Ayuntamiento no ha proporcionado detalles sobre la identidad de la persona arrestada ni sobre las circunstancias específicas del crimen, dejando ese espacio exclusivamente para la investigación formal.

Impacto social en Veracruz

El caso ha generado una enorme consternación en todo el municipio de Puente Nacional y vuelve a poner en el centro de la atención pública la violencia contra mujeres y niñas en el estado de Veracruz. La investigación y la determinación final de responsabilidades corresponden exclusivamente a las autoridades ministeriales, quienes deben establecer con precisión jurídica los cargos y pruebas. Este incidente resuena como un llamado a la acción inmediata para proteger a la juventud femenina y garantizar la justicia en la región.