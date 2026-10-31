Evelyn Parra ilumina el Árbol de la Vida y abre Hábitat de las Almas 2026

La alcaldesa de Venustiano Carranza inauguró Hábitat de las Almas 2026 con la luz del Árbol de la Vida y el Templo de Quetzalcóatl, cerrando el 2 de noviembre.

La alcaldesa de la alcaldía de Venustiano Carranza, Evelyn Parra Álvarez, encabezó el inicio oficial de las celebraciones del Día de Muertos en la demarcación. Este evento dio comienzo con la iluminación simbólica del Árbol de la Vida y la inauguración de una réplica del Templo de Quetzalcóatl. Estas acciones marcaron el arranque de la programación cultural bajo el nombre Hábitat de las Almas 2026, una iniciativa que busca preservar las tradiciones mexicanas.

Inicio de la celebración con actividades culturales

El evento contó con la participación de la agrupación musical Los Askis, quienes fueron los encargados de dar el primer ritmo a los festejos. Su presentación sirvió para abrir los días de conmemoración, reconociendo esta fecha como una de las tradiciones más emblemáticas y arraigadas de México. La presencia de autoridades y ciudadanos reflejó el compromiso con la identidad cultural local.

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Inmediatamente después, la edil procedió a inaugurar la Feria del Pan de Muerto y el Chocolate. Durante esta sección, Evelyn Parra entregó más de mil piezas de pan de muerto a los asistentes, fomentando el intercambio de regalos y la alegría en la comunidad. La acción tuvo como objetivo fortalecer los lazos vecinales a través de la gastronomía tradicional.

Programación y artistas confirmados para la feria

La alcaldesa recorrió las distintas atracciones de la feria acompañada por los diputados federales Julio César Moreno y Elena Segura. Su visita permitió revisar de cerca la organización del evento y saludar a los participantes en cada una de las zonas habilitadas. La presencia de los legisladores demostró el apoyo institucional a las actividades culturales del municipio.

Se informó que los visitantes podrán disfrutar de juegos mecánicos y una amplia oferta gastronómica durante los días de la feria. El programa musical incluye presentaciones en vivo de bandas como Banda Mambo, Zaltiel MX y Leo Romero. Estas actuaciones están diseñadas para atraer a familias y jóvenes durante todo el fin de semana.

Gran Desfile y homenaje a figuras históricas

La celebración de Hábitat de las Almas 2026 concluirá el próximo 2 de noviembre. Esta fecha marca el fin de la programación local, pero la capital continúa con sus propios eventos. El sábado 31 de octubre se llevará a cabo el Gran Desfile de Día de Muertos de la Ciudad de México, un evento de talla nacional.

Este gran desfile celebrará las diferentes facetas de la cultura mexicana, ilustrando el viaje espiritual que realizan las almas al Mictlán. El recorrido avanza acompañado del sonido de bandas de música, danzantes, mojigangas y decenas de carros alegóricos que decoran las calles principales de la ciudad.

Leyendas homenajeadas en la capital

De acuerdo con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, varias leyendas nacionales serán homenajeadas en esta edición. Entre los personajes destacados se encuentran Juan Gabriel, Emilio El Indio Fernández, Juan Rulfo y Nelly Campobello.

También se rendirá tributo a otras leyendas de la música, la literatura y la época de oro del cine mexicano. Este reconocimiento busca visibilizar el legado artístico que ha definido la identidad cultural del país a lo largo de las décadas, integrando estos honores en la festividad cotidiana.