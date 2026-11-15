Evento Entre Luces y Relatos en Veracruz celebra navidad el 29 de noviembre

El movimiento MODA Veracruz organiza el 29 de noviembre la actividad cultural Entre Luces y Relatos en el Parque Los Berros. Un evento familiar con tradiciones navideñas.

El próximo 29 de noviembre, el Parque Los Berros en la capital veracruzana se convertirá en el escenario principal para la celebración de la actividad cultural Entre Luces y Relatos. Este encuentro, programado para comenzar puntualmente a las 17:00 horas, ha sido diseñado específicamente para reunir a familias de todas las edades en un ambiente festivo que recupera las esencias de la temporada decembrina.

Organización y objetivos del encuentro

La iniciativa Entre Luces y Relatos es impulsada directamente por el Movimiento Demócrata en Acción MODA Veracruz con una propuesta clara de revalorización del patrimonio local. La organización busca celebrar esta temporada a la vieja usanza, fomentando la reapropiación de espacios públicos emblemáticos de la ciudad como lugares centrales para la convivencia social. La intención es integrar a las nuevas generaciones en prácticas culturales que fortalecen los lazos comunitarios y preservan las costumbres ancestrales.

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Programación familiar y actividades infantiles

El repertorio de acciones incluye dinámicas especiales diseñadas exclusivamente para niñas y niños, asegurando que los más pequeños sean protagonistas del evento. Entre las actividades destacadas se encuentran Pintando la Navidad, una dinámica artística que invita a la expresión creativa; el Árbol de los Deseos, que permite a los participantes escribir sus expectativas; y el Baúl de los Recuerdos, una propuesta nostálgica. La jornada finalizará con una tradicional posada que incluirá villancicos, ponche caliente y la entrega de aguinaldos, cerrando el ciclo con un clima de alegría compartida.

Visión institucional y liderazgo turístico

Tania Patricia Morales Salazar, en su rol como la nueva responsable de la Secretaría Estatal de Turismo de este Movimiento, ha definido la naturaleza del encuentro como una invitación directa a la población. Según sus declaraciones, Entre Luces y Relatos funciona como una plataforma que invita a las personas a conocer su historia, la gastronomía, la arquitectura y las tradiciones que distinguen a las comunidades veracruzanas. Este enfoque institucional subraya la importancia de utilizar la cultura como herramienta de identidad y pertenencia regional.

Impacto en la comunidad veracruzana

La selección del Parque Los Berros como sede del evento no es casual, ya que se trata de uno de los espacios públicos más significativos de la capital estatal. Al trasladar las celebraciones navideñas a este lugar, se busca democratizar el acceso a la cultura y romper con las barreras económicas que suelen limitar la participación en festividades. La actividad gratuita permite que cualquier vecino de la ciudad pueda disfrutar de la programación sin restricciones, promoviendo la inclusión social.

Calendario y detalles de asistencia

Para los ciudadanos interesados en participar, la fecha y el lugar están firmemente establecidos. El evento Entre Luces y Relatos se llevará a cabo el último domingo del mes, específicamente el 29 de noviembre, con inicio a las 17:00 horas. Los asistentes deben dirigirse al kiosco del Parque Los Berros para unirse a las celebraciones y disfrutar de la propuesta cultural que el Movimiento Demócrata en Acción MODA Veracruz ha preparado para esta Navidad.