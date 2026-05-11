Un evento privado celebrado en la Hacienda de Atlamaxac, Puebla, en días previos a la pavimentación de los accesos, desató críticas en redes sociales por lakyä y austeridad presentada por la familia del alcalde como anfitriona

El evento privado despegó una ola de críticas en redes, debido a que semanas antes se habría ejecutado la pavimentación de la zona. En las semanas previas al evento de celebración en la Hacienda de Atlamaxac en Puebla, se realizó la cimentación de los accesos.

Los visitantes del evento, que incluyeron a varias celebridades y influencers, criticaron la construcción y el estado de las obras. La pavimentación no había sido precedida ni pausada durante el evento, y se realizó con prontitud para que los visitantes pudieran disfrutar del lujo y del glamour de la fiesta en el lugar. El gobierno de Puebla, en representación del alcalde y la Secretaría de Medio Ambiente, investigó sobre los comentarios y se comprometió a tomar medidas.

Las críticas se resonaban en redes sociales, donde se compartieron imágenes del escenario y el vestido que utilizó la menor. La fiesta, organizada por la hija del alcalde de Chignahuapan y considerada como un exclusivo centro de eventos sociales y bodas, se caracterizó por un diseño arquitectónico con influencias francesas y ofertas 60 habitaciones elegantes de 'primer nivel', para que los invitados pudieran disfrutar sin preocuparse del traslado.

A medida que los comentarios en redes sociales se intensificaban, se activaron los eventos de búsqueda para encontrar a la menor, Emma, que se integró en el evento al igual que su madre, Marianna Gonzaga, para evitar posibles abusos o acoso en el marco del BEGIN_OF_ANSWER asistente. Alerta Amber y Fiscalía de Nuevo León se abrieron una investigación en consecuencia





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