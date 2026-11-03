Evidencia de corrupción en el INE: Confesión entre Taddei y Hernández Casillas

Videos revelan conversaciones entre Guadalupe Taddei y José Alfredo Hernández Casillas sobre repartición de contratos públicos en el INE, marcando un punto de inflexión en el escándalo.

Se presentaron nuevos elementos audiovisuales que constituyen la prueba más contundente hasta la fecha sobre los presuntos delitos cometidos en el Instituto Nacional Electoral. Esta evidencia, transmitida por Latinus, muestra a Guadalupe Taddei y José Alfredo Hernández Casillas revisando activamente cifras financieras. La naturaleza de esta grabación marca un cambio significativo respecto a investigaciones anteriores.

Los registros capturan a los dos implicados, sentados y conversando con total naturalidad sobre la distribución de ganancias provenientes de contratos públicos. A diferencia de testimonios de testigos protegidos o empresarios arrepentidos, estos son los propios protagonistas distribuyéndose cantidades de dinero. Esta transparencia en la comunicación entre ellos resulta tan reveladora como las sumas exactas que mencionan.

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Mecanismo de Repartición de Contratos

En una escena central, José Alfredo Hernández Casillas se dirige directamente a la presidenta del INE, identificándose como su contratista favorito. Él explica detalladamente cuánto dinero le corresponde a cada uno de los negocios realizados con el Instituto. Hernández Casillas afirma que él lleva trescientos pesos y Taddei recibe dos millones por la credencial para votar, preguntando si está de acuerdo con esta distribución.

Esta interacción específica demuestra un esquema explícito de beneficios privados alrededor de los contratos públicos. No se trata únicamente de recibir regalos, sino de establecer una sociedad en tratos corruptos. La naturalidad con la que abordan estas cantidades financieras sugiere una práctica rutinaria y consolidada dentro de las operaciones del organismo electoral.

Interacciones y Recursos de HuBOX

Otra parte de los videos revela conversaciones sobre los recursos asociados con HuBOX, empresa vinculada a los códigos QR de las credenciales de votación. Durante esta revisión, Hernández Casillas propone realizar las sumas de manera jerárquica. Él establece claramente que primero se atenderá su propia participación y posteriormente la de Taddei.

Al mencionar a HuBOX, se indica un monto específico de un millón cuatrocientos setenta y dos mil pesos. Esta frase subraya cómo los contratos públicos se han convertido en una contabilidad de intereses particulares. La prioridad declarada por el contratista para obtener sus fondos antes que los de la alta funcionaria evidencia la gravedad del conflicto de interés.

Impacto Político y Perspectivas Legales

Las investigaciones previas documentaron beneficios, relaciones empresariales, viajes y propiedades de Guadalupe Taddei, pero estas nuevas grabaciones elevan el caso a otra dimensión. La renuncia de Taddei no debe considerarse el cierre del escándalo, sino el principio de una investigación penal formal.

Se requiere además un ajuste de cuentas político que trascienda la salida de un único funcionario. El contexto indica que el régimen ha comenzado a encontrar sus límites ante este tipo de situaciones. La protección que anteriormente brindaban figuras como López Obrador y Sheinbaum para encubrir a otros implicados ya no alcanzó para Taddei.

Contexto de Impunidad y Responsabilidades

La caída de Taddei se compara con el destino de otras figuras políticas como Ignacio Ovalle, Amílcar Olán, Adán Augusto, Noroña, Andy y Ojeda. En todos estos casos, se observó un patrón de impunidad que ahora parece tener una falla significativa. Este evento señala un cambio potencial en la dinámica de poder y responsabilidad.

La evidencia presentada confirma que los propios implicados son la fuente más confiable de información sobre la naturaleza de estos delitos. La transparencia en sus conversaciones financieras permite a los investigadores y al público comprender el alcance real de la corrupción. La situación actual exige una respuesta institucional firme y verificable.