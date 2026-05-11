Evo Morales declarado en rebeldía y se dictan órdenes de captura y arraigo

El expresidente de Bolivia Evo Morales ha sido declarado en rebeldía en un juicio oral en Tarija. Esto ha llevado al tribunal a dictar órdenes de captura y arraigo, impidiendo su salida del país. Morales ha recurrido a su vez a instancias internacionales.

El expresidente de Bolivia , Evo Morales , ha sido declarado en rebeldía por su ausencia en un juicio oral en Tarija, en su contra por presunta trata agravada de personas.

Esta situación ha llevado al tribunal a dictar órdenes de captura y arraigo, impidiendo su salida del país. Morales, quien se encuentra recluido en la región cocalera de Chapare, ha recurrido a su vez a instancias internacionales, acusando a quienes, en su etapa como expresidente de Luis Arce, habían fabricado un caso en su contra. La Fiscalía de Tarija ha reiterado la reunificación de más de 170 pruebas de cargo en su contra.

Además, la Fiscalía ha corroborado que entre ellas se incluyen 39 declaraciones de testigos





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