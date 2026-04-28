Evo Morales enfrenta nuevas acusaciones: narcotráfico se suma a las denuncias de trata y violación

El expresidente boliviano Evo Morales se enfrenta a una creciente presión legal con la adición del delito de narcotráfico a las acusaciones previas de trata y violación de menores. La Fiscalía investiga una presunta red vinculada al contrabando y ha emitido una citación para que Morales presente pruebas de descargo.

La situación legal del expresidente boliviano Evo Morales se ha complicado aún más con la adición del delito de narcotráfico a la acusación formal presentada en octubre pasado.

Este nuevo cargo se suma a las ya existentes denuncias de trata y violación de menores, que han generado una intensa controversia y movilización política en Bolivia. La Fiscalía General de la República (FGR) ha expuesto una presunta red vinculada a aduanas y contrabando, sugiriendo una posible conexión entre el expresidente y actividades ilícitas.

El Tribunal Primero de Sentencia de Tarija ha emitido una citación a Morales, tras la notificación de su residencia en el Trópico de Cochabamba, donde sus seguidores han establecido un perímetro de seguridad y han levantado barricadas para impedir su detención. La defensa de Morales ha sido notificada y tiene un plazo de diez días para presentar pruebas de descargo, tras lo cual el tribunal fijará una fecha para el inicio del juicio oral.

Las acusaciones contra Morales se extienden a lo largo de los últimos cinco años, con denuncias adicionales de trata y violación que involucran a menores de edad. Se alega que, durante su mandato presidencial en 2016, el expresidente mantuvo relaciones inapropiadas con una joven, y la Fiscalía ha recopilado más de 170 pruebas de cargo en su contra. La joven, ahora mayor de edad, ha concedido entrevistas a medios locales, proporcionando detalles sobre las presuntas irregularidades.

Paralelamente, la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados ha supervisado el avance de la investigación, calificando la actuación de la FGR como transparente y diligente. A pesar de las acusaciones, Morales ha negado categóricamente las imputaciones, calificándolas de 'mentira' y afirmando que el caso está 'cerrado' por falta de pruebas. Su intención de participar en las elecciones de noviembre de 2025 se ve ahora comprometida por la gravedad de las acusaciones y el proceso judicial en curso.

En las recientes elecciones regionales, sus seguidores intentaron obtener cargos a través de diferentes partidos, logrando solo la Gobernación de Cochabamba. La situación política en Bolivia se encuentra en un estado de tensión, con manifestaciones de apoyo y rechazo a Evo Morales. La decisión del Senado de no recibir a Maru Campos, quien argumenta que no quiere comprometer información sobre la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua, ha añadido otra capa de complejidad al panorama.

Sheinbaum afirma que Estados Unidos está proporcionando información sobre estos agentes, y la FGR tendrá la última palabra al respecto. Mientras tanto, el 60% de los habitantes del Estado de México aprueba la gestión de Delfina, y Alito Moreno se ha reunido con 15 exgobernadores para explorar la posibilidad de construir una propuesta política sólida. Morena ha convocado a un Congreso Nacional Extraordinario el 3 de mayo para renovar su dirigencia y secretaría de finanzas.

Además, un juez ha ordenado a la FGR reabrir el caso contra Joaquín Nassón e integrantes de la Luz del Mundo, acusados de tráfico de menores y abuso sexual. La difusión de un video de la detención de 'El Jardinero' en Nayarit, relacionado con una menor de edad, también ha generado conmoción pública.

En un contexto más amplio, se advierte sobre estafas telefónicas realizadas por voces de IA que simulan ser gerentes bancarios para robar el NIP, y se actualizan los precios y vigencias del pasaporte mexicano para 2026





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