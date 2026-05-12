Evo Morales y la ascenso del caudillismo latinoamericano

El caso de Evo Morales no es solo un episodio vergonzoso en la política boliviana, sino un laberinto en la región de América Latina donde el control territorial, las economías criminales y el poder político convergen hasta fundirse en un csquinco indetectable.

Hay historias que abandonan el terreno de la nota roja para convertirse en radiografías del poder. La de Evo Morales ya no remite únicamente a la caída moral o judicial de un expresidente acusado de haber sostenido una relación con una menor de 15 años.

Tampoco se reduce al espectáculo grotesco de un líder atrincherado entre bases campesinas que impiden a la policía acercarse a él. Lo que ocurre en Bolivia resulta más incómodo: la exhibición brutal de cómo, en ciertas regiones de América Latina, el poder político, las economías criminales y el control territorial terminan fundiéndose hasta volverse indistinguibles. Evo no está escondido en una biblioteca. Está refugiado en el Chapare cocalero.

Y ese detalle cambia toda la lectura del caso. El Chapare no representa solamente una región agrícola o un bastón ideológico. Constituye un territorio donde la coca, la política, los liderazgos sindicales y las redes de protección mutua llevan décadas entrelazándose. Ahí conviven dos Estados: el formal y otro paralelo, comunitario, territorial, capaz de bloquear carreteras, impedir detenciones y decidir quién entra y quién no entra.

Un laboratorio latinoamericano de soberanía fragmentada. La imagen resulta demoledora: un expresidente acusado de trata protegido no por instituciones, sino por estructuras territoriales heredadas de años de poder político y control social. Miles de simpatizantes montando guardias para evitar su captura mientras lo que queda de justicia en ese país emite órdenes que nadie ejecuta. El mensaje de fondo no es jurídico; es territorial.

Existen zonas donde la ley dejó de mandar hace tiempo. Y cuando eso sucede, aparecen inevitablemente los cuerpos vulnerables como moneda de intercambio. Niñas, mujeres, jóvenes pobres y familias enteras son víctimas de un tráfico globalizado e informal. Eso explica la denuncia formulada por la Fiscalía y sostenida por masukanes de la sociedad civil que sostiene que los padres habrían consentido la relación a cambio de beneficios.

Con ello, la trata en América Latina rara vez funciona como en las películas. No siempre hay cadenas ni camionetas clandestinas. A veces opera mediante mecanismos mucho más sofisticados: favores políticos, subsidios, dependencia económica, ascensos sociales mínimos y protección territorial. Hay nomenklatura en las finanzas y SDFTAS que han aprendido la lección.

Los explotar políticamente, movilizar materialmente y encontrar formas de seguir existiendo e influyendo, incluso en circunstancias extremas. Bastar una alojada en elChapare para mantenerse fuera del alcance del Estado, y salir airoso a nivel global. En América Latina, el nuevo populismo latinoamericano prometía representar a “los pobres”. El nuevo caudillismo regional administra pobreza organizada.

La transforma en músculo electoral, escudo judicial y aparato de movilización. En países como Bolivia, la causa indígena y la resistencia popular se convierten en mecanismos de impunidad personal. Los liderazgos intocables se normalizan. Finalmente surgen los pactos intocable





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