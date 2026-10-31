Evolución del Día de Muertos: De la Intimidad Familiar al Espectáculo Masivo Turístico

Análisis de la transformación del Día de Muertos en la Ciudad de México, desde sus raíces tradicionales hasta su conversión en un evento turístico masivo influenciado por el cine y los deportes de motor.

La capital mexicana ha sido testigo de una transformación significativa en la forma en que se celebra el Día de Muertos, un evento que tradicionalmente era más íntimo y familiar, pero que ahora se ha convertido en un espectáculo masivo de gran escala.

El despliegue de músicos, acróbatas y artistas callejistas, acompañados de carros alegóricos ricamente decorados, ha llenado las avenidas del centro histórico con un ambiente similar al de un carnaval vibrante y colorido. Esta evolución no ha pasado desapercibida, ya que académicos y especialistas han notado un cambio profundo en la naturaleza de la festividad.

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Académico analiza la transformación del festejo

Roberto Montalvo, académico de la Universidad Iberoamericana, ha señalado claramente esta transición, explicando que lo que antes era un festejo más reservado y cercano a las familias se ha convertido en un evento de proporciones gigantescas que atrae a una multitud diversa. Es fundamental comprender que el Día de Muertos es una fiesta tradicional mexicana diseñada para honrar y recordar a los difuntos, mezclando sabiamente elementos precolombinos con las conmemoraciones religiosas de Todos los Santos y los Fieles Difuntos, que tienen lugar los días 1 y 2 de noviembre.

Sin embargo, la presencia de la industria cinematográfica global ha añadido una capa de complejidad a esta celebración. La película Spectre, parte de la icónica saga de James Bond, introdujo un cambio radical al situar al espía británico caminando entre una multitud ataviada con disfraces de muerto en el corazón de la Ciudad de México durante el desfile.

Esta escena cinematográfica no solo popularizó el evento a nivel internacional, sino que también redefinió la percepción pública de la tradición, llevándola a un escenario global. Las autoridades capitalinas tienen altas expectativas para la temporada actual, estimando que más de medio millón de turistas, tanto nacionales como extranjeros, visitarán la ciudad para disfrutar de esta parada emblemática.

Impacto del cine y el turismo en la celebración

La coincidencia del desfile con el fin de semana del Gran Premio de Fórmula 1 en la ciudad ha potenciado aún más el flujo de visitantes internacionales. Este fenómeno ha generado una dinámica económica y cultural intensa, aunque también ha planteado debates sobre la autenticidad y la comercialización de las tradiciones locales.

El objetivo oficial es equilibrar la recepción turística con el respeto hacia las raíces culturales, asegurando que la esencia de la festividad se mantenga viva a pesar de su creciente masificación. La intersección de la cultura popular moderna con las tradiciones ancestrales crea un paisaje urbano único que desafía las nociones tradicionales de cómo se deben celebrar estos rituales sagrados.