Ex Cine Guanajuato se transformará en Centro de Arte y Cultura Ricardo B. Salinas Pliego

La alcaldesa Samantha Smith Gutiérrez confirmó la rehabilitación del ex cine en la Calzada de Guadalupe, con una exposición en su lobby en enero de 2027.

La alcaldesa de Guanajuato, Samantha Smith Gutiérrez, confirmó la intervención del ex cine Guanajuato, ubicado en la Calzada de Guadalupe, un inmueble que será rehabilitado en tres etapas para convertirse en el Centro de Arte y Cultura Ricardo B. Salinas Pliego. El proyecto contempla la participación del Gobierno municipal y de la Secretaría de Cultura del Estado, con el respaldo económico del Grupo Salinas.

La funcionaria anunció el proyecto en el marco de un rescate del inmueble que, según sus palabras, es un lugar icónico para la ciudad. La primera fase ya tiene fecha de apertura parcial, por lo que el edificio comenzará a recuperar su uso público antes de que concluyan las obras de fondo.

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Primera etapa: lobby, exposición y fachada en enero de 2027

La primera etapa del ex cine Guanajuato contempla abrir el recinto con una exposición en su lobby en enero de 2027, según confirmó Samantha Smith Gutiérrez. Antes de esa fecha, el espacio ya cuenta con trabajos de limpieza y acondicionamiento.

Los trabajos actuales incluyen pintura y adecuación del lobby, así como una intervención completa de la fachada exterior del edificio. La alcaldesa explicó que también se colocará iluminación para renovar la imagen visual del inmueble y convertirlo en un punto de encuentro seguro para las personas que acudan a la Calzada de Guadalupe.

Convenio con el Grupo Salinas y reparto de funciones

El rescate del ex cine corre por cuenta del Grupo Salinas, a través de la Fundación Grupo Salinas Arte y Cultura, según detalló la mandataria municipal. Ambas partes establecerán un convenio de colaboración para formalizar el proyecto.

De acuerdo con la alcaldesa, el municipio de Guanajuato será el encargado de administrar, operar y definir la cartelera del recinto una vez firmado el acuerdo. Con este esquema, la ciudad asumirá la vida cultural cotidiana del espacio, mientras la inversión de rehabilitación se mantiene a cargo del grupo empresarial.

Restauración total del cascarón y próximas etapas

La segunda y tercera etapas consistirán en la recuperación total del cascarón del edificio, según la propuesta expuesta por Samantha Smith Gutiérrez. Esa fase se dará a conocer en detalle cuando se concrete la firma del convenio de colaboración y la rehabilitación.

La alcaldesa describió que el espacio podría funcionar como una caja negra para teatro y arte multidisciplinario, o bien como un lugar para distintas actividades. También mencionó salas de capacitación y una cafetería, con el objetivo de que el recinto sea un lugar vivo que la juventud pueda hacer suyo.