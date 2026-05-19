Ex-Nissan Mexicana Director Named as Infiniti Mexico Chief

A new chief for Infiniti in Mexico, whose career spans over 17 years in Nissan HB was unveiled by the Japanese luxury car manufacturer.

El reciente director de Infiniti ya tiene más de 17 años de experiencia en Nissan Mexicana, donde ha ocupado cargos clave en diferentes áreas y ha consolidado una visión integral del sector automotriz.

Ahora, Infiniti lo ha nombrado director general de INFINITI México, LAC e Israel, con la misión de acelerar su consolidación como marca premium japonesa en México, LAC e Israel. Antes de asumir este nuevo cargo, estuvo al frente de ventas en Nissan, donde ayudó a la marca a alcanzar el crecimiento del 16.1% en ventas durante el año fiscal 2025. Ha destacado por su formación en liderazgo inclusivo, desarrollo de negocios y coaching gerencial avanzado.

Al asumir este nuevo cargo, Infiniti reafirma su estrategia clara de crecimiento basada en producto, experiencia y red, junto a una oferta financiera sólida, flexible y alineada al perfil del cliente premium. El director se compromete a impulsarla, especialmente con el lanzamiento de nuevos productos y la renovación del portafolio de la marca





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