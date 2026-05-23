Ex policía municipal asesinado a balazos en Irapuato

Un ex policía municipal fue asesinado a balazos y una mujer resultó herida durante un ataque armado en la comunidad El Carmen en Irapuato. Un ataque armado contra un ex policía y una mujer resultó en un homicidio y una lesión. El homicidio ocurrió la madrugada de este sábado en una comunidad ubicada en la zona sur de la ciudad. Hasta el lugar llegaron efectivos de seguridad federales, estatales y municipales.

Un ex policía municipal fue asesinado a balazos y una mujer resultó herida durante un ataque armado en la comunidad El Carmen en Irapuato . Un ataque armado contra un ex policía y una mujer resultó en un homicidio y una lesión .

El homicidio ocurrió la madrugada de este sábado en una comunidad ubicada en la zona sur de la ciudad. Calle Pípila en la comunidad El Carmen. Hasta el lugar llegaron efectivos de seguridad federales, estatales y municipales. Los uniformados acordonaron la zona para proteger los indicios, paramédicos atendieron a los lesionados y al cabo de unos minutos confirmaron que el hombre expolicía municipal había fallecido.

De urgencia en una ambulancia trasladaron a un hospital a la mujer para que recibiera atención médica especializada. Se iniciaron las pesquisas. Un agente del Ministerio Público instruyó al personal del Servicio Médico Forense (Semefo), retirara el cuerpo y lo trasladara a Guanajuato capital para aplicar la necropsia de ley





PeriodicoCorreo / 🏆 14. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Irapuato Ex Policía Municipal Ataque Armado Homicidio Lesión Efectivos De Seguridad Paramédicos Servicio Médico Forense (Semefo) Ministerio Público Necropsia De Ley

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Alcaldesa de Irapuato acusa confrontación política de Morena tras manifestación en PresidenciaDerivado de la movilización encabezada por Morena, Lorena Alfaro aseguró que no cambiará la estrategia de atención ciudadana en Irapuato

Read more »

Cateos provocan fuerte movilización de seguridad en diferentes puntos de Irapuato; hay detencionesAunque hasta el momento no se ha emitido un comunicado, de forma extraoficial se reporta la detención de personas en uno de los cateos realizados en Irapuato

Read more »

Gobernadora de Guanajuato promete permanencia de fútbol profesional en IrapuatoSin firma del convenio entre la asociación y Healthy People, Libia Dennise aseguró que el gobierno estatal y de Irapuato trabajan por mantener el diálogo

Read more »

Hombre es asesinado a balazos dentro de autolavado en Irapuato; agresores huyen en motoGuardia Nacional confirmó el fallecimiento. La motocicleta fue hallada abandonada en el fraccionamiento Expofresas de Irapuato; no hay detenidos

Read more »