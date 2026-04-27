Ex presidenta de AOPAC critica desabasto de medicamentos y abandono en hospitales de la región

Osi Pyrez, ex presidenta de la Asociación Orizaba Propone A.C., denuncia la falta de medicamentos, equipos médicos y inversión en los hospitales de la región, especialmente en el Hospital Regional de Río Blanco, que antes era un referente en la zona. La situación ha generado malestar entre la población y ha puesto en duda la gestión de los recursos públicos destinados a la salud.

La ex presidenta de la Asociación Orizaba Propone A.C. , Osi Pyrez, criticó duramente la situación actual del sistema de salud en la región, destacando que los hospitales enfrentan graves problemas de desabasto de medicamentos , falta de equipo médico y una evidente falta de inversión.

Según testimonios de pacientes y personal del Hospital Regional de Río Blanco, la situación es preocupante y afecta directamente a la población que requiere atención médica. Pyrez cuestionó el destino de los recursos públicos destinados a la salud, señalando que sería más conveniente invertirlos en mejorar la infraestructura hospitalaria, adquirir equipos médicos modernos y garantizar el suministro constante de medicinas.

La ex líder de la AOPAC, que también auspicia el Programa de Niños con Cáncer, recordó que el Hospital Regional de Río Blanco alguna vez fue un referente en la región, con médicos de alta calidad y reconocimientos nacionales, pero lamentó que actualmente se encuentre en un estado de abandono. Las familias de la zona, que lucharon por su crecimiento y consolidación como un centro de segundo nivel, se preguntan qué pasó con las promesas de mejoras y el apoyo que alguna vez recibió la institución.

Pyrez también hizo un llamado a las autoridades para que realicen una auditoría exhaustiva de los recursos destinados a la salud, con el fin de garantizar que sean utilizados de manera transparente y eficiente. Mientras tanto, la población sigue enfrentando dificultades para acceder a servicios médicos básicos, lo que agrava la crisis sanitaria en la región.

En otro tema, se reportó un robo en una casa en construcción en el Fraccionamiento Atenas de Xalapa, donde los delincuentes utilizaron un taxi para transportar el material robado, lo que ha generado preocupación entre los vecinos por la inseguridad en la zona





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