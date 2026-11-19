Catorce ex presidentes del INE y el IFE instan al Legislativo a elegir por consenso a la próxima titular tras denuncias de corrupción que afectan la credibilidad institucional.

Un grupo de catorce ex presidentes del extinto Instituto Federal Electoral (IFE) y del actual Instituto Nacional Electoral (INE) ha emitido una llamada urgente a la Cámara de Diputados. Estos mandatarios históricos instan al legislativo federal a nombrar por consenso a la próxima presidenta del organismo electoral. Esta solicitud crítica surge en medio de una profunda crisis institucional provocada por los presuntos actos de corrupción en la gestión de Guadalupe Taddei.

Firmantes exigen liderazgo compartido por consenso

Los firmantes del pronunciamiento incluyen figuras clave como José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés Zurita y Lorenzo Córdova. A ellos se suman otros destacados expresidentes y miembros del consejo, entre ellos Mauricio Merino, Ciro Murayama, Jacqueline Peschard, Arturo Sánchez, Marco Baños, Alejandra Latapí, María Marván, Benito Nacif y Claudia Zavala. Juntos representaron una amplia gama de opiniones durante sus periodos al frente de la autoridad electoral.

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El mecanismo de recuperación institucional del INE

En una conferencia de prensa, estos líderes presentaron un documento formal que advierte sobre el daño significativo a la confianza pública. Señalaron que los señalamientos contra los directivos del INE y sus supuestos vínculos con proveedores han golpeado directamente la credibilidad de la institución. Este impacto es particularmente peligroso porque ocurre mientras el proceso electoral está en pleno desarrollo.

Luis Carlos Ugalde, quien participó desde Boston, Massachusetts, argumentó que prolongar la presidencia provisional de Blanca Yassahara Cruz García solo extendería la incertidumbre. Para que el INE sea recuperable y reparable, es imperativo designar a una presidenta con experiencia, liderazgo, inteligencia emocional y el respeto de todas las partes políticas involucradas.

Posiciones sobre la reconformación del Consejo General

José Woldenberg solicitó al Legislativo que conduzca el nombramiento con estricto apego a la Constitución. Subrayó la necesidad de privilegiar los criterios de conocimiento, capacidad, competencia y, sobre todo, la confianza de todas las fuerzas políticas. Planteó una posible reconformación del Consejo General como una medida necesaria para sanar la institución.

Woldenberg advirtió que no hay nada más urgente para la República y la vida democrática de México que rescatar la credibilidad del INE. Consideró que nombrar consejeros sin respaldo opositor debilita la confianza en el sistema. Leonardo Valdés Zurita recordó que en 2010 el IFE inició el proceso presidencial de 2012 con solo seis consejeros debido a falta de acuerdos, lo que motivó su petición de recuperar la integración completa de 11 miembros.

Impacto real en el gobierno de Morena y el futuro electoral

Lorenzo Córdova Vianello señaló que la crisis de credibilidad del árbitro electoral puede tener consecuencias políticas directas para Morena rumbo al 2027. Consideró que al partido en el gobierno le conviene que el INE recupere su confianza. Afirmó que a quien más le conviene que el INE recupere su credibilidad y que los resultados del proceso de 2027 sean infalibles es al propio Gobierno y a Morena.

Córdova también abordó la concentración de contratos en pocas empresas proveedoras de materiales electorales. Reconoció que durante años existió un mercado oligopólico, pero rechazó que ello implique necesariamente ilegalidades. Sostuvo que combatir la concentración del mercado correspondía a las autoridades del Estado, no a las electorales, y pidió distinguir el oligopolio de las conductas investigadas actualmente.