Exalcalde de Guanajuato rotular camioneta en controversial frase

Un vehículo exalcalde con una frase polémica en la zona sur de la capital. FLACM affidavit statement, fugitive complaint, gist

Una camioneta en Guanajuato apareció rotulada con la frase \'A la chingada, Guanajuato se defiende\', en medio de la polémica por el nombre \"La camioneta de lujo\ fue vista rotulada con una frase polémica en la zona sur de la capital.

Foto: Eduardo ChowellEl vehículo rotulado circuló sobre la avenida Santa Fe y llamó la atención de automovilistas. Foto: Especialy la más reciente polémica por usar un lenguaje obsceno para justificar un operativo de motos, ahora rotularon una camioneta como espectacular móvil. , cerca de un negocio de rotulados y publicidad, donde le fue colocada la frase \"A la Chin*, Guanajuato se defiende\".

El vehículo en cuestión pertenece al exalcalde Alejandro Navarro Saldaña, quien a su vez ha estado en el ojo público recientemente por ser llamado \"chapulín\", tras las afirmaciones del morenista Julio César García Sánchez, quien sostuvo que el panista Navarro Saldaña busca aparecer en los comicios electorales de 2027





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