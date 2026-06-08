Exalcalde y su esposa encontrados sin vida en despacho jurídico

El exalcalde Romildo Veloso e Silva y su esposa Icicléia Alves Veloso fueron encontrados sin vida en un despacho jurídico en Ourilandia del Norte, Brasil. La investigación reveló que el exalcalde pidió al abogado que los dejara a solas, lo que llevó a las detonaciones de bala que acabaron con la vida de la empresaria.

El exalcalde Romildo Veloso e Silva y su esposa Icicléia Alves Veloso fueron encontrados sin vida dentro del despacho jurídico donde esperaban firmar el acta de divorcio.

Según la investigación, el abogado que seguía el trámite escuchó detonaciones de arma de fuego cuando dejó sola a la pareja a petición del político. Antes de que concluyera el trámite del divorcio, el exalcalde pidió al abogado que los dejara un momento a solas, a lo cual accedió.

Sin embargo, tras las detonaciones de bala, el abogado entró y vio a la empresaria sin vida cuando todavía permanecía sentada en su lugar. La policía llegó y encontró a la víctima todavía con signos vitales, pero con una herida en la cabeza producida por un disparo. Icicléia Alves era empresaria y tenía 28 años menos que Romildo Veloso. La pareja tuvo dos hijos, mientras que el tercer vástago de la mujer lo tuvo en una relación sentimental anterior.

La principal línea de investigación reveló que Icicléia Alves fue gravemente herida cuando estaba sentada en el despacho donde tramitaba el divorcio del concejal Romildo Veloso e Silva de 69 años de edad. Estaban en el proceso de repartición de bienes, tema que al alcalde no le agradó según trascendió. El exalcalde Romildo Veloso e Silva era conocido como el 'doctor Veloso' y ocupó el cargo como presidente municipal de Ourilandia del Norte durante cuatro mandatos.

Posteriormente fue nombrado concejal del ayuntamiento brasileño desde 2024. La policía mantiene abierta la investigación e indagan las imágenes del circuito cerrado del despacho jurídico





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