Exatlón México 2026 Final: Alexis Vargas, Mati Álvarez y Mario Osuna se medirán por el Trofeo y USD 200,000

La gran final de Exatlón México 2026 está a punto de comenzar. Alexis Vargas, Mati Álvarez y Mario Osuna se medirán por el Trofeo y USD 200,000. Esto será uno de los enfrentamientos más esperados entre dos finalistas femeninas y dos finalistas masculinos en la historia del show. Además, Alexis Vargas, un novato, ha eliminado a todos los competidores y ha ganado el respeto de sus compañeros más legendarios.

La gran final de Exatlón México se llevará a cabo el 15 de mayo y será un día emocionante en el que los participantes demostrarán su talento y habilidad para llevarse el Trofeo de la temporada y un premio millonario .

Habrá dos competiciones: masculina y femenina, con dos finalistas por cada categoría. Los finalistas masculinos del lado azul serán Alexis Vargas y Mario Osuna, y del lado rojo, el Mono Osuna. Por el lado femenino, aún no se ha llevado a cabo el Playoff femenil, pero se espera que las dos finalistas sean Mati Álvarez y Evelyn Guijarro. Este enfrentamiento está entre los más esperados, ya que anteriormente ellas eran pareja y surgieron diferentes sentimientos.

Por el lado de los hombres, la gran revelación es Alexis Vargas, quien ha eliminado a todos los competidores experimentados y ha ganado el respeto de sus compañeros más legendarios. La gran final de Exatlón México se transmitirá por Canal Azteca Uno a las 8:30 pm y también se puede seguir a través de la página de Internet de TV Azteca en versión gratuita





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