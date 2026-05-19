Excavaciones revelan gran trama de arquitectura y creencias en sitio precolombino de Tula de Allende.

Durante la excavación de un conjunto doméstico prehispánico en Soquia Nochixtlan, Tula de Allende, se encontraron varios contextos funerarios, entre los que se destacan tumbas similares a las de tiro. Además, se identificaron materiales dispersos en superficie pertenecientes a cerámica posclásica Coyotlatelco y Mexica, lo que permitió al equipo determinar un patrón de pequeños conjuntos residenciales, conectados por patios, orientados hacia el norte–sur y este–oeste. Los restos funerarios revelan la reocupación del sitio en el periodo Posclásico Tardío y corresponden a individuos infantiles, juveniles y adultos. Durante la excavación, también se hallaron restos de siete tumbos y vasijas esgrafiadas.

El sitio Ignacio Zaragoza, cerca a la comunidad de Ignacio Zaragoza y en una región centrada en Tula de Allende, debió ser ocupado entre los siglos II y VI d.

C., y permaneció en uso durante al menos 1,800 años a partir de la época prehispánica. Durante la excavación de un conjunto doméstico prehispánico, se encontraron varios contextos funerarios, como tumbas similares a las de tiro, algunas excavadas en el tepetate y sobre piedras removidas y abandonadas.

La ubicación de este sitio sugiere que las culturas que florecieron en el apogeo de Teotihuacan utilizaron la región para el suministro de materiales clave, especialmente de cal, para la realización de estucos en sus edificios constructivos. La presencia de tumbas y restos funerarios similares a las de tiro en el espacio indican que los habitantes de la época practicaban culto a lo muerto, y apunta a una estructura social y creencias religiosas complejas y diversas en la región





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