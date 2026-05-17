Exclusivo: Especialistas advierten sobre el acoso escolar y la violencia en redes sociales en Coahuila

La psicóloga e investigadora Karla Valdés, en un informe exclusivo para el presente sitio web, llamó la atención sobre el aumento de riñas y agresiones entre estudiantes en redes sociales en Coahuila. Junto con autoridades educativas, ha destacado el impacto negativo de la exposición prolongada a este tipo de contenido en los adolescentes y ha propuesto estrategias de reparación y prevención.

El registro y difusión de riñas entre estudiantes a través de redes sociales ensalzó las alertas entre psicólogas y autoridades educativas en Coahuila . La psicóloga e investigadora Karla Valdés explicó que la exposición constante a este tipo de contenido en medios y plataformas digitales puede provocar que algunos adolescentes perciban la violencia como una forma válida de resolver conflictos.

La especialista advirtió que la expulsión escolar no siempre representa la solución más efectiva y sugirió implementar estrategias de prevención y concientización dentro de las escuelas





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