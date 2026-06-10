Exconsejero electoral alerta por sospechas de irregularidades en acceso a información en impugnaciones contra organizaciones políticas

El exconsejero electoral Alfredo Figueroa advirtió sobre posibles irregularidades en el acceso a información en el contexto de impugnaciones promovidas por militantes de Morena contra organizaciones que buscan obtener registro como partidos políticos. Figueroa explicó que las denuncias presentadas sostienen que en algunas asambleas de estas organizaciones se violan funciones que la legislación restringe y que el punto central del caso radica en la procedencia de los datos utilizados para sustentar esas acusaciones.

El exconsejero electoral Alfredo Figueroa advirtió sobre posibles irregularidades en el acceso a información en el contexto de impugnaciones promovidas por militantes de Morena contra organizaciones que buscan obtener registro como partidos políticos , como el caso de Somos México.

Figueroa explicó que las denuncias presentadas sostienen que en algunas asambleas de estas organizaciones se violan funciones que la legislación restringe. Sin embargo, afirmó que el punto central del caso radica en la procedencia de los datos utilizados para sustentar esas acusaciones.

Figueroa señaló que en los propios escritos de denuncia se hace referencia a coincidencias con información que las organizaciones involucradas no poseen y consideró necesario que el INE abra una investigación para determinar cómo ciudadanos ajenos al organismo pudieron acceder a datos personales que deben permanecer protegidos. También indicó que las acciones penales anunciadas por Somos México deberán esclarecer el origen de la información utilizada.

Figueroa afirmó que las personas señaladas como ministros de culto serían, en realidad, delegados y que se trata de 17 casos en los que los nombres coinciden, pero no las personas. Son homónimos de los ministros de culto citados en las denuncias. Figueroa calificó la acusación como ‘un petardo’ y insistió en que el aspecto más relevante es verificar la situación mediante la comparación de datos como la fecha de nacimiento y otros elementos contenidos en los registros electorales.

Figueroa sostuvo que Morena impugnó ante el Tribunal Electoral la participación de personas que habrían sido desarrolladas por el propio partido durante su campaña de afiliación y que cuando el INE solicitó la documentación necesaria para acreditar esas afiliaciones, el partido no pudo presentarla. Figueroa afirmó que varias de las agrupaciones afectadas mantienen cercanía con Morena, dentro del propio movimiento y que el sistema mexicano establece condiciones particularmente exigentes para la creación de nuevas fuerzas políticas, lo que, en su opinión, dificulta la incorporación de nuevos actores a la competencia electoral





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