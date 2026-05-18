Exconsejero presidente del INE confirma denuncias del INE sobre violencia en elección de gobernador de Sinaloa en 2021

Lorenzo Córdova, exconsejero presidente del INE, confirma que las denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) contra hechos violentos en la elección de gobernador de Sinaloa en 2021 no eran rechazadas, sino que se trataban de hechos conocidos desde entonces.

Hermana de Inzunza, magistrada del tribunal que validó elección de Rocha Moya en cuatro minutos y medio: Lorenzo Córdova. El exconsejero presidente del INE afirmó que el instituto sí denunció hechos violentos registrados durante la elección de gobernador de Sinaloa en 2021 y aseguró que existen carpetas de investigación abiertas desde hace cinco años.

El investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró que el instituto tuvo conocimiento de hechos presuntamente delictivos durante la elección de gobernador de Sinaloa en 2021 y presentó denuncias formales ante las fiscalías electorales correspondientes





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