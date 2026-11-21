Cuatro exconsejeros del INE exigen nombramiento urgente de una presidenta mujer con solvencia moral. Ricardo Monreal amenaza con imponer su decisión en enero sin consenso opositor.

Los exconsejeros electorales José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdéz Zurita y Lorenzo Córdova han presentado una demanda ciudadana clara: la designación inmediata de una nueva consejera presidenta para el Instituto Nacional Electoral (INE). Estos cuatro figuras públicas coinciden en que el perfil requerido debe ser el de una mujer honesta, proba y sin vínculos con partidos políticos. Además, resaltaron la necesidad de contar con inteligencia emocional para enfrentar un momento político sin precedentes.

Luis Carlos Ugalde subrayó específicamente que la nueva líder debe poseer la capacidad de navegar crisis complejas sin perder la objetividad institucional. Esta exigencia surge como respuesta directa a la postura de Ricardo Monreal, quien negó a estos exfuncionarios el derecho a opinar al considerarlos simples ciudadanos. Los exconsejeros sostienen que su calidad moral les otorga legitimidad para intervenir, especialmente dado que Lorenzo Córdova es actualmente un objetivo político prioritario de Palacio Nacional.

Also read Ricardo Monreal avanza en el proceso de renovación del INE tras la salida de Taddei

Posiciones políticas y alertas del PRI

Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, reaccionó con firmeza ante la salida de Guadalupe Taddei. El senador propuso que la próxima presidencia recaiga en una mujer independiente con amplia experiencia electoral y solvencia moral. Advirtió explícitamente que su partido no respaldará a un perfil cercano al oficialismo para las elecciones de 2027. Moreno Cárdenas declaró que el INE no puede operar como una agencia de colocación de incondicionales ni como una oficina de Morena.

El líder tricolor instó a que el Instituto no llegue a los comicios del año entrante con un órgano electoral cuestionado. Su intervención refleja la tensión creciente entre la oposición y el partido de la mayoría en la cámara baja. La insistencia en perfiles independientes busca garantizar la credibilidad del proceso electoral frente a la percepción de parcialidad oficial.

Tensiones en la JUCOPO y plazos electorales

Durante las sesiones de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), coordinada por Ricardo Monreal, se intentaron alcanzar consensos sobre la nueva titularidad. Existe coincidencia unánime en que la próxima presidenta debe ser mujer, pero no hay acuerdo en el perfil específico. Los grupos opositores se niegan a avalar candidatos cercanos al gobierno, lo que ha generado un punto muerto negociador.

Ante el impase, Monreal amenazó con aprobar el nombramiento mediante su simple mayoría, ignorando las opiniones de la oposición. Sostiene que el INE tendrá una presidencia permanente para finales de enero del próximo año. Este cronograma depende de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la denuncia interpuesta por el PAN. Si el tribunal ordena emitir la convocatoria, Morena prevé cumplir los plazos en enero.

Impacto institucional y desafíos del INE

La disputa tiene consecuencias directas en la estabilidad del organismo electoral. Ignacio Mier Velazco, coordinador morenista en el Senado, sugirió que la consejera presidenta temporal, Blanca Cruz, podría permanecer hasta las elecciones de 2027. Esta propuesta ignora el deterioro estructural del INE, descrito como "mocho" por la falta de renovaciones consecutivas. El organismo enfrenta una crisis de legitimidad y capacidad operativa sin precedentes.

Morena y sus aliados han desarrollado una estrategia a mediano plazo que la oposición interpreta como un intento por neutralizar al INE. Acusan al oficialismo de culpar a los adversarios por los escándalos internos del Instituto. Asimismo, exigen la reabertura de investigaciones sobre las elecciones de 2006, un tema que Andrés Manuel López Obrador repitió frecuentemente durante su gestión. Este escenario político compleja la búsqueda de una figura que pueda unir a la ciudadanía y garantizar procesos electorales justos.