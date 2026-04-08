Exdirector de Antiterrorismo de Trump pide a EE. UU. contener a Israel para evitar sabotaje al cese al fuego con Irán

Joe Kent, exdirector del Centro Nacional de Antiterrorismo, advierte sobre la posibilidad de que Israel sabotee el cese al fuego temporal entre EE. UU. e Irán, instando a Washington a tomar medidas para asegurar el cumplimiento del acuerdo y proteger la paz en la región. Kent, quien dimitió por desacuerdos con la administración Trump respecto a la política hacia Irán, enfatiza la necesidad de restringir a Israel y garantizar la reapertura del Estrecho de Ormuz.

El exdirector del Centro Nacional de Antiterrorismo de Estados Unidos , Joe Kent , ha expresado su preocupación sobre la posibilidad de que Israel sabotee el cese al fuego temporal acordado entre Estados Unidos e Irán . Kent, quien dimitió recientemente de su cargo debido a discrepancias con la administración Trump sobre la situación en Irán , hizo estas declaraciones en un video publicado en su cuenta oficial de X.

En el video, Kent enfatizó la necesidad de que Estados Unidos tome medidas para garantizar que Israel no interfiera con el cese al fuego y que se logre una paz duradera con Irán. Kent señaló que es crucial que Estados Unidos restrinja a Israel y evite que lleve a cabo acciones que puedan intensificar el conflicto. Argumentó que Israel tiene objetivos estratégicos diferentes a los de Estados Unidos, y que estos podrían incluir el sabotaje de cualquier acuerdo de paz, ya que Israel busca derrocar al gobierno iraní. Kent también mencionó la importancia de la reapertura del Estrecho de Ormuz, un paso crucial para la normalización del suministro de energía y el comercio mundial. La dimisión de Kent, según sus propias palabras, se produjo por su oposición a la guerra en Irán, la cual considera injustificada y atribuible a la influencia de Israel y su lobby en Estados Unidos. Kent cree firmemente que Irán no representaba una amenaza inminente para Estados Unidos y que la guerra fue iniciada bajo la presión de intereses externos





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