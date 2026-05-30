Exdirector de Policía de Investigación de Sinaloa niega haberse entregado a EU; permanece en México

Marco Antonio Almanza Avilés desmiente versiones sobre su presunta entrega voluntaria a autoridades estadounidenses, mientras la confusión surge por un homónimo en prisiones de EU. El exmando policial afirma que no se ocultará y que responderá si es citado formalmente. Además, se fija fecha para primera conferencia judicial contra Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa.

Pese a los rumores que circularon en redes sociales y medios de comunicación sobre una supuesta entrega voluntaria de Marco Antonio Almanza Avilés, exdirector de la Policía de Investigación de Sinaloa , a las autoridades de Estados Unidos , el exmando permanece en su domicilio en Culiacán, según confirmó su esposa, María Elena Armenta, a través de una publicación en Instagram donde calificó las versiones como 'fake news' y aseguró que todo está bien en casa y la familia.

Los rumores comenzaron con presuntos mensajes enviados a contactos cercanos de Almanza, en los que supuestamente hablaba de su intención de entregarse, pero hasta ahora nadie ha mostrado dichos mensajes ni existe confirmación oficial sobre su contenido. El expediente de Estados Unidos acusa a Almanza de proteger a Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa, a cambio de pagos mensuales, y le atribuye una relación operativa con esa célula entre 2017 y 2022.

Fuentes federales mexicanas confirmaron que el exmando policiaco sigue en su casa y no se ha entregado a autoridades estadounidenses. Parte de la confusión surgió por una ficha del sistema federal de prisiones de Estados Unidos donde aparece una persona detenida bajo el nombre de Marco Antonio Almanza, pero ese registro corresponde a un interno que salió de prisión en 2013, por lo que se trata de un homónimo y no del exjefe de investigación de la policía de Sinaloa.

Desde el martes pasado, Almanza Avilés había negado cualquier intención de entregarse por cuenta propia. Al salir de una cita a la que fue requerido por la Fiscalía General de la República (FGR), declaró que respondería si una autoridad lo emplaza, pero rechazó presentarse de manera voluntaria ante autoridades estadounidenses: 'No pongan palabras en mi boca. Si nos llevan para allá, vamos, pero yo no tengo por qué irme a entregar'.

En esa misma declaración, sostuvo que no tiene motivos para ocultarse y defendió su disposición a responder ante las instituciones: 'Yo le doy la cara al que sea y donde sea, y si hay que ir a EU a declarar, vamos y aclaramos'. Explicó que no buscaría presentarse por iniciativa propia porque, desde su perspectiva, podría enfrentar presión para aceptar una versión ajena: 'Allá me van a hincar y van a decir, hasta que te quiebres Almanza.

Me van a poner un guion y van a decir que lo repita'. Respecto a los señalamientos en su contra, el exmando rechazó cualquier vínculo con grupos delictivos y defendió su trayectoria en corporaciones de seguridad: 'Yo nunca pertenecía a un grupo delictivo. Toda mi vida, 31 años, seis meses, cinco días, fui policía investigador y me preparé para eso'.

También cuestionó el origen de las acusaciones y pidió que las autoridades no basen el caso solo en una declaración: 'Investiguen mejor cómo trabaja EU, investiguen cómo trabajan', afirmó, al sostener que cualquier dicho en su contra debe comprobarse. Como parte de su defensa pública, destacó que desde el primer momento informó a la autoridad federal su domicilio para recibir notificaciones, que permanece en su casa, acude a correr al Jardín Botánico y no cuenta con escoltas ni medidas especiales de seguridad desde que fue notificado de las imputaciones realizadas por el gobierno de EU.

Por otra parte, la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York fijó fecha para la primera conferencia judicial en el caso contra Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de Rubén Rocha Moya en Sinaloa, y uno de los 10 funcionarios señalados por autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. El documento, firmado el 29 de mayo por la jueza Katherine Polk Failla, ordena que las partes comparezcan al mediodía del próximo lunes en el Tribunal Federal Thurgood Marshall.

La resolución aparece dentro del expediente identificado con el número S9 23 Cr. 180 (KPF). La Fiscalía informó que el acusado quedó detenido con el consentimiento de la defensa, lo que implica que no combatió su permanencia bajo custodia en ese momento, sin que ello represente una admisión de responsabilidad de los cargos.

Mérida Sánchez se entregó el 11 de mayo a autoridades estadounidenses en Nogales, Arizona, y cuatro días después compareció ante la jueza magistrada Sarah Netburn para su presentación formal y lectura de cargos. El oficio solicitaba una conferencia inicial entre el 3 y el 12 de junio, pero la jueza adelantó la diligencia para el primer día del mes.

La leyenda de memorando indica que la jueza aceptó y resolvió la petición de la Fiscalía directamente sobre el escrito presentado, sin emitir una resolución separada, y pidió excluir tiempo del plazo previsto por la Ley de Juicio Rápido para dar margen a conversaciones previas al juicio con la defensa de Mérida Sánchez





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