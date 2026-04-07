Exfutbolista Christian 'Diablito' Lara Detenido por Presunto Robo a Mano Armada

El exfutbolista ecuatoriano Christian 'Diablito' Lara, conocido por su trayectoria en el fútbol nacional e internacional y su paso por la selección de Ecuador, fue detenido por presunta participación en un robo a mano armada. El video de su detención se viralizó en redes sociales.

Lo que parecía ser una fulgurante trayectoria en el fútbol , tanto a nivel nacional como internacional, ha concluido abruptamente con una detención policial que, grabada en video, se ha viralizado este martes en las redes sociales. El protagonista de esta desafortunada situación es Christian Lara , un exfutbolista profesional ecuatoriano, quien, tras brillar en la primera división, pasó sus últimas temporadas jugando en equipos de la segunda división de su país.

Además, Lara tuvo una breve pero significativa experiencia en México. Conocido en el ámbito futbolístico como 'El Diablito', debutó en el año 1998 con la camiseta de El Nacional de Ecuador. A lo largo de su carrera, defendió los colores de clubes de renombre en la primera división ecuatoriana, como Liga de Quito, Barcelona de Guayaquil, Manta y Deportivo Quito. Su talento lo llevó a explorar fronteras futbolísticas, jugando en ligas de Colombia, Qatar, Egipto y México, donde formó parte de los Dorados de Sinaloa. \En su paso por el extinto Ascenso MX, Christian Lara participó en tan solo siete partidos con el equipo de Culiacán, distribuidos entre tres encuentros del Ascenso MX y cuatro de la Copa MX. En este último torneo, marcó su único gol en territorio mexicano, el cual ocurrió el 16 de febrero de 2017 contra FC Juárez, en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Su estancia en México fue de seis meses, periodo tras el cual retornó a Ecuador en el verano de ese mismo año. En 2018, volvió a vestir la camiseta de El Nacional, aunque posteriormente no logró retornar a la primera división, pasando por equipos de segunda división como Deportivo Ancor y Deportivo Rayo. Es importante destacar su participación con la Selección de Ecuador, con la que disputó 28 partidos, incluyendo ocho encuentros de Eliminatorias Sudamericanas y dos en la Copa del Mundo Alemania 2006. Su trayectoria, marcada por el talento y la dedicación, ha quedado ahora empañada por este incidente.\El motivo de la detención de 'El Diablito' Lara, a sus 45 años, fue su presunta participación, junto a otras tres personas, en un robo a mano armada. Las autoridades presentaron a los detenidos, incluido Lara, en una tienda de tecnología en la ciudad de Quito. El video de la detención, difundido por la Policía Nacional, muestra el momento exacto en que se realizó el arresto, lo cual generó un gran impacto y conmoción en la opinión pública. La noticia se propagó rápidamente a través de las redes sociales, donde se compartieron videos y comentarios sobre el incidente. Este suceso marca un giro inesperado en la vida de un futbolista que supo ganarse el cariño de la afición por su destreza en el campo, pero que ahora se enfrenta a una situación legal que podría tener graves consecuencias. La comunidad futbolística y la sociedad en general se encuentran a la espera de conocer más detalles sobre el caso y el destino del exfutbolista





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