Exfutbolista Márquez Lugo valora trabajo de Milito para Chivas y Cruz Azul

Según Márquez Lugo, Gabriel Milito ha cumplido con su trabajo para que Chivas continúe en Liguilla y cree que su exequipo sale con más ligereza para buscar el pase a la final. Márquez Lugo también plantea la igualdad del duelo entre rojiblancos y celestes y se plantea dudas sobre Cruz Azul.

Según Márquez Lugo, los jóvenes rojiblancos ya deben sentirse satisfechos en Liguilla , según el exfutbolista Rafael Márquez Lugo , Gabriel Milito ha cumplido con su trabajo para que Chivas continúe en Liguilla .

Específicamente, Márquez Lugo cree que su exequipo sale con más ligereza para buscar el pase a la final. El excanterano de los Pumas cree que Chivas ha demostrado suficiente sin sus mejores elementos y sugiere que Milito salga con la misma dinámica para demostrar hasta dónde pueden llegar. Márquez Lugo también reconoce la igualdad del duelo entre rojiblancos y celestes, mientras que Cruz Azul puede ser autodestructivo y plantea dudas sobre su comportamiento en la cancha





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