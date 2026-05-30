Exhumación de siete cuerpos en un socavón usado como basurero en Villagrán, Guanajuato

Una célula de peritos forenses exhumó los restos de siete personas de un socavón que era usado como basurero en la comunidad Santa Rosa de Lima, cuna del cártel que lleva ese nombre, en el municipio de Villagrán, Guanajuato. Los restos humanos fueron trasladados a la unidad central del Servicio Médico Forense (Semefo) para las pruebas genéticas, que son determinantes para la identificación oficial.

Una célula de peritos forenses exhumó los restos de siete personas de un socavón que era usado como basurero en la comunidad Santa Rosa de Lima, cuna del cártel que lleva ese nombre, en el municipio de Villagrán , Guanajuato .

Los restos humanos fueron trasladados a la unidad central del Servicio Médico Forense (Semefo) para las pruebas genéticas, que son determinantes para la identificación oficial. Las víctimas estaban a más de cuatro metros de profundidad en el socavón que era usado como tiradero de desechos de basura, cerca de campos de cultivo y en las inmediaciones de un plantel educativo de preparatoria





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