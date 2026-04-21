Exigen auditoría profunda y renovación total del patronato en la Fundación Antonio Haghenbeck

Un grupo de denunciantes solicita una auditoría de 16 años y la sustitución inmediata del patronato de la Fundación Antonio Haghenbeck ante sospechas de lucro indebido con su patrimonio.

Tras una tensa jornada de deliberaciones que culminó después de una hora de reunión, los representantes de los grupos denunciantes fueron notificados de que su solicitud recibiría una respuesta formal por escrito en los próximos días. La petición central, presentada con firmeza ante la Junta de Asistencia Privada , exige de manera imperativa una investigación oficiosa, así como una visita de inspección exhaustiva que culmine en una auditoría forense sobre los últimos 16 años de administración. Los denunciantes sostienen que es fundamental escrutar el manejo, el uso y el destino final de todos los recursos, incluyendo bienes muebles e inmuebles, así como los valores comerciales y bancarios que integran el patrimonio histórico de la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama. El objetivo primordial de esta acción legal es verificar con absoluta transparencia que los fines de asistencia social, tal como fueron estipulados originalmente en los estatutos fundacionales, se hayan cumplido estrictamente y que no existan desviaciones que vulneren la voluntad testamentaria del señor Antonio Haghenbeck.

Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, los portavoces expresaron su profunda preocupación ante las evidencias que sugieren una gestión irregular. Según las denuncias presentadas por Verónica Blanco González y otros integrantes, se tiene conocimiento fehaciente de que los actuales directivos de la Fundación han lucrado indebidamente con el patrimonio que les fue confiado para fines benéficos. Esta presunta malversación ha generado una crisis de confianza que pone en entredicho la integridad de la institución. Por ello, la exigencia se ha elevado a un nivel administrativo superior, solicitando la sustitución inmediata y total del patronato actual, así como la renovación profunda del Consejo Directivo. La petición hace hincapié en que la Junta de Asistencia Privada debe intervenir activamente para seleccionar a nuevos perfiles que garanticen honestidad, honradez y, sobre todo, una nula vinculación con los actores involucrados en la gestión anterior, evitando así cualquier conflicto de intereses que pueda contaminar el futuro de la labor social de la organización.

La gravedad de estas acusaciones subraya la necesidad de una intervención institucional que restaure la legitimidad de la Fundación. Los denunciantes sostienen que la memoria y la voluntad del fundador han sido desvirtuadas por quienes, bajo la fachada de la filantropía, han buscado beneficio económico personal. La exigencia no es solo de una auditoría contable, sino de un cambio de paradigma en la gobernanza de la institución. En palabras de los solicitantes, el proceso debe ser un ejercicio de rendición de cuentas sin precedentes que permita recuperar los bienes y valores destinados a la asistencia pública. La sociedad civil y las autoridades competentes permanecen a la espera de la resolución oficial de la Junta, confiando en que el proceso de auditoría y la posterior reestructuración del patronato se realicen con total apego a la ley, garantizando que el legado de Antonio Haghenbeck y de la Lama recupere su cauce original de bienestar social y transparencia, marcando un precedente importante en la vigilancia de las fundaciones privadas en el país.





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