Exigen Clausura Definitiva en Punta Colorada para Proteger Playa de Puerto Escondido

Colectivos y residentes de Punta Colorada, Puerto Escondido, exigen la clausura definitiva de un proyecto de construcción tras la intervención de PROFEPA por falta de permisos ambientales. Argumentan que la obra, que afectaría una zona de selva protegida y una playa emblemática para el surf, causaría un impacto ambiental irreversible.

Colectivos ambientales y residentes de Punta Colorada , en Puerto Escondido , Oaxaca , exigen la clausura definitiva de un proyecto de construcción que amenaza con dañar uno de los tesoros naturales de la región. La playa, conocida por sus excepcionales condiciones para el surf y su belleza escénica, se encuentra en el centro de una disputa ambiental que ha escalado en las últimas semanas.

La Procuraduría Federal de Protección Ambiental (PROFEPA) ha intervenido, inicialmente clausurando las obras tras una serie de denuncias ciudadanas. Sin embargo, la exigencia de los grupos locales es que la clausura sea permanente, argumentando que cualquier intervención en el área, especialmente una construcción de las dimensiones que se pretendían, causaría un impacto irreversible en el ecosistema y la calidad de vida de los habitantes. Las autoridades estatales planeaban construir en una superficie de 22,797 metros cuadrados de selva baja caducifolia dentro de la reserva Punta Colorada, una zona protegida y de gran valor ecológico. \La serie de denuncias presentadas por ciudadanos y colectivos ambientales puso en evidencia la falta de permisos ambientales necesarios para la ejecución del proyecto. La PROFEPA, tras recibir las quejas, realizó una inspección en el predio ubicado en Punta Colorada, San Pedro Mixtepec. Durante la inspección, se constató el cambio de uso de suelo ilegal, una práctica que, según las denuncias, favorecía la construcción de un cuartel regional para la policía estatal. Este proyecto, de acuerdo con la legislación ambiental, requiere la autorización de la autoridad federal, específicamente la emisión de un Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). La ausencia de este documento, que evalúa los posibles impactos ambientales de la obra, fue el factor clave que llevó a la clausura inicial de las obras. La PROFEPA dejó claro que la clausura se mantendrá hasta que se presente la autorización correspondiente, como lo establece la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. La comunidad y los activistas ambientales consideran que la clausura temporal es insuficiente, demandando una protección total y definitiva de Punta Colorada. \El argumento central de los defensores de Punta Colorada radica en la preservación de la biodiversidad y el disfrute de un espacio natural único. La playa es un lugar de encuentro para turistas y lugareños, quienes practican surf y otras actividades recreativas. La construcción de un cuartel policial, o cualquier otra obra que implique la remoción de vegetación y la alteración del paisaje, representa una amenaza directa para este equilibrio. Además de los impactos ambientales, los residentes temen que la presencia de una infraestructura de este tipo altere la tranquilidad y el carácter de la zona. La preocupación se extiende a la posible contaminación del agua y la pérdida de la fauna local. Los colectivos ambientales han manifestado su disposición a continuar la lucha legal y a realizar acciones de protesta hasta lograr la clausura definitiva del proyecto. Consideran que la protección de Punta Colorada es una responsabilidad compartida que involucra a las autoridades, la comunidad y todos aquellos que valoran el patrimonio natural de Oaxaca. La defensa de este espacio emblemático se ha convertido en un símbolo de la resistencia contra la degradación ambiental y la búsqueda de un desarrollo sostenible que respete la naturaleza





Punta Colorada Puerto Escondido PROFEPA Clausura Medio Ambiente Deforestación Oaxaca

