Exigen eliminar el aborto del Código Penal de la CDMX: contradicción con su reconocimiento como servicio de salud

Organizaciones feministas demandan a los diputados de la Ciudad de México despenalizar completamente el aborto, argumentando que su permanencia en el Código Penal es una contradicción con su reconocimiento como un servicio de salud. Denuncian el alto número de carpetas de investigación por aborto en la capital, lo que evidencia la persistencia de la criminalización.

La persistencia del aborto como delito en el Código Penal de la Ciudad de México representa una flagrante contradicción, considerando su reconocimiento implícito como un servicio de salud.

Organizaciones feministas y defensoras de los derechos reproductivos han alzado la voz para exigir a los diputados del Congreso capitalino que aborden esta anomalía histórica, casi dos décadas después de la despenalización del aborto hasta la semana 12 de gestación. La demanda no se limita a la eliminación de la penalización, sino que abarca un cambio cultural profundo que erradique el estigma, la discriminación y la imposición de la maternidad, garantizando al mismo tiempo condiciones dignas para quienes eligen ser madres.

El movimiento feminista en la capital ha logrado avances significativos en la promoción del aborto seguro, pero estos progresos se consideran incompletos e insuficientes mientras el procedimiento siga figurando en el Código Penal. Esta dualidad no solo perpetúa la criminalización de quienes ejercen su derecho a decidir sobre sus cuerpos, sino que también socava los principios fundamentales de los derechos humanos, tal como ha sido reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La criminalización, aunque en la práctica se aplique de manera limitada, genera un clima de miedo y desconfianza, especialmente entre las mujeres y niñas más vulnerables, quienes pueden verse disuadidas de buscar atención médica segura en caso de un embarazo no deseado. La persistencia de las carpetas de investigación por aborto, como evidencian los datos proporcionados por organizaciones como Ipas Latinoamérica y el Caribe, GIRE, y Abortion Data, demuestra que la amenaza de la criminalización sigue siendo real y palpable.

La Ciudad de México, lamentablemente, lidera a nivel nacional en el número de investigaciones iniciadas por aborto, con un récord alarmante de mil 587 carpetas abiertas entre enero de 2015 y febrero de 2026, incluyendo 244 casos solo en 2022. Estas cifras no solo reflejan una falta de progreso en la despenalización efectiva, sino que también señalan una posible tendencia al aumento de la criminalización, a pesar de los avances en la política pública sobre aborto.

La eliminación del aborto del Código Penal se presenta como un paso crucial para desmantelar las barreras institucionales y estructurales que aún obstaculizan el acceso a un aborto seguro y legal. Se argumenta que el Estado tiene la obligación ineludible de garantizar la salud de sus ciudadanos y de cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos.

La exigencia del derecho a decidir no es simplemente una cuestión de autonomía individual, sino una cuestión de justicia social y de igualdad de género. Irene Vázquez, coordinadora de Comunicación para la Incidencia de Ipas LAC, enfatizó este punto al señalar que la abolición del delito de aborto es fundamental para erradicar la criminalización, el estigma y las barreras que enfrentan mujeres, niñas y personas gestantes.

La acción simbólica de romper una piñata en forma de Constitución subraya la urgencia de una reforma legislativa que armonice el marco jurídico con los principios de derechos humanos y que reconozca plenamente el aborto como un servicio de salud esencial. La lucha por la despenalización total del aborto en la Ciudad de México no es solo una demanda de las organizaciones feministas, sino un llamado a la construcción de una sociedad más justa, equitativa y respetuosa de los derechos de todas las personas





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