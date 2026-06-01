Exigen la cancelación de megaproyecto en Sinaloa por amenaza al medio ambiente y seguridad

La comunidad de Ahome, Sinaloa, ha denunciado la llegada de estructuras destinadas a la planta de amoniaco de GPO, en la zona de Topolobampo y la Bahía de Ohuira, y ha exigido la cancelación del megaproyecto por amenazas al medio ambiente y seguridad.

La llegada de estructuras destinadas a la planta de amoniaco de Gas y Petroquímica de Occidente ( GPO ), junto con los cortes de energía eléctrica y la presunta falta de información sobre las maniobras realizadas en la zona de Topolobampo y la Bahía de Ohuira, en Ahome, Sinaloa , ha provocado la exigencia de cancelar otro megaproyecto que amenaza al medio ambiente y la seguridad de los mexicanos y mexicanas.

La denuncia ciudadana, a la que también se han sumado influencers y usuarios de redes sociales, se opone a la construcción de la planta de amoniaco por la GPO, filia de la empresa suizo-alemana Proman AG, responsable del proyecto estructural





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