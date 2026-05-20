Existen desigualdades en la integración del Banco Nacional de Datos Forenses en México

La Secretaría de Gobernación ha reconocido que solo cuatro estados del país han entregado información completa para fortalecer los procesos de identificación de personas desaparecidas y cuerpos sin identificar, lo que genera desigualdades y desafíos en esta área. Aunque la dependencia ha avanzado con la puesta en marcha de la Alerta Nacional de Búsqueda y la Plataforma Única de Identidad, aún falta un diagnóstico integral sobre la magnitud de la crisis forense y de desapariciones en México.

La Secretaría de Gobernación (Segob) reconoció que existe un rezago nacional en la integración del Banco Nacional de Datos Forenses, al admitir que únicamente cuatro estados del país han entregado información completa para fortalecer los procesos de identificación de personas desaparecidas y cuerpos sin identificar.

Durante una conferencia para informar sobre las acciones en materia de búsqueda de personas desaparecidas, la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, señaló que las entidades federativas "están haciendo esfuerzos, pero todavía no está completo" el sistema nacional de información forense.

"La realidad es que hay mucho trabajo por hacer; el tema forense es donde tenemos más retos y más desafíos", reconoció la funcionaria al presentar la estrategia nacional para fortalecer la búsqueda e identificación humana en el país. Aunque la Segob presumió avances como la puesta en marcha de la Alerta Nacional de Búsqueda y la Plataforma Única de Identidad, las autoridades federales reconocieron que aún no existe un diagnóstico integral sobre la magnitud de la crisis forense y de desapariciones en México.

De acuerdo con los funcionarios, dicho diagnóstico podría estar listo antes de finalizar 2026





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