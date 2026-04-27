Éxito Arrollador de 'Michael': El Biopic de Michael Jackson Conquista la Taquilla Mundial

El biopic de Michael Jackson, titulado simplemente 'Michael', ha superado todas las expectativas, convirtiéndose en la película más vista de la semana a nivel global y estableciendo un nuevo récord para los biopics cinematográficos. A pesar de la controversia por la omisión de ciertos aspectos de su vida, la cinta ha recaudado 217 millones de dólares en todo el mundo.

La reciente llegada a los cines del biopic sobre Michael Jackson ha generado un impacto significativo en la taquilla global, superando ampliamente las expectativas iniciales.

La película, simplemente titulada Michael, ha logrado convertirse en el filme más visto de la semana a nivel mundial, demostrando la perdurable popularidad y el legado del Rey del Pop. A pesar de las críticas mixtas y la controversia suscitada por la omisión de aspectos polémicos de la vida del artista, la cinta ha recaudado impresionantes 217 millones de dólares en todo el mundo, con 97 millones provenientes del mercado estadounidense.

En España, la película ha acumulado 4,2 millones de euros, posicionándose como el tercer mejor estreno del año, solo superado por Torrente Presidente y Super Mario Galaxy. Este éxito financiero supera las predicciones previas, que estimaban una recaudación entre 150 y 200 millones de dólares. Michael ha establecido un nuevo récord para los biopics cinematográficos, superando ampliamente las cifras obtenidas por películas como Straight Outta Compton y Bohemian Rhapsody.

La película narra la vida de Michael Jackson hasta la gira de Bad en 1988, dejando fuera una parte importante de su trayectoria. Originalmente, se había filmado un tercer acto que abordaba las acusaciones de abuso infantil de 1993, pero este material fue eliminado debido a restricciones legales impuestas por el acuerdo con el acusador.

La decisión de omitir este controvertido episodio ha sido objeto de debate, pero no ha impedido que la película atraiga a un gran número de espectadores. El éxito de Michael en taquilla ha reavivado el interés en la vida y obra de Michael Jackson, generando conversaciones y debates sobre su legado artístico y personal.

La película ha logrado captar la atención de un público amplio, tanto de fans de toda la vida como de nuevas generaciones que descubren la música y la historia del Rey del Pop. La ausencia de controversia en la trama ha sido criticada por algunos, quienes argumentan que la película ofrece una visión incompleta y edulcorada de la vida del artista.

Sin embargo, otros defienden la decisión de centrarse en los aspectos más positivos de su carrera y su impacto cultural. La película se centra en la evolución de Michael Jackson como artista, desde sus inicios en The Jackson 5 hasta su ascenso al estrellato como solista. Se exploran sus procesos creativos, sus innovaciones musicales y sus icónicas presentaciones en vivo.

La cinta también aborda las presiones y desafíos que enfrentó a lo largo de su carrera, así como su búsqueda de la perfección artística. La interpretación del actor que encarna a Michael Jackson ha sido objeto de elogios y críticas, con algunos destacando su habilidad para capturar la esencia del artista y otros señalando ciertas limitaciones en su actuación.

En general, la película ha generado una respuesta emocional en el público, evocando recuerdos y sentimientos asociados con la música y la figura de Michael Jackson. Ante el rotundo éxito de la película, Lionsgate, la productora, estaría considerando la posibilidad de desarrollar una secuela que aborde los capítulos más controvertidos de la vida de Michael Jackson, incluyendo las acusaciones de abuso infantil y sus consecuencias.

La decisión de avanzar con una segunda parte dependerá de varios factores, incluyendo la disponibilidad de material adicional, la resolución de posibles obstáculos legales y el interés del público. La posibilidad de una secuela ha generado entusiasmo entre los fans, quienes esperan que se exploren de manera más profunda y honesta los aspectos más complejos de la vida del artista.

Mientras tanto, Michael continúa proyectándose en cines de todo el mundo, consolidando su posición como uno de los biopics más exitosos de la historia. La película ha superado las expectativas iniciales y ha demostrado que el legado de Michael Jackson sigue vivo y resonando en el corazón de millones de personas.

A pesar de la competencia de otros estrenos cinematográficos, como Super Mario Galaxy, que ya ha superado los 830 millones de dólares en recaudación, Michael se mantiene como una de las películas más vistas del fin de semana. La cinta animada Super Mario Galaxy se perfila como la primera de 2026 en superar la barrera del billón de dólares, pero Michael aspira a alcanzar cifras elevadas, e incluso podría superar los 910 millones de dólares que obtuvo Bohemian Rhapsody en su momento.

El futuro de la franquicia Michael en el cine dependerá de la respuesta del público y de la voluntad de Lionsgate de seguir explorando la vida y el legado del Rey del Pop





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