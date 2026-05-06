Éxito en el Primer Simulacro Nacional 2026 en la Ciudad de México: Evaluación de Capacidades y Respuesta Institucional

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, reportó la participación de más de 8.6 millones de personas en el simulacro de sismo magnitud 8.2, destacando la eficiencia del sistema de alerta y anunciando ejercicios más complejos para septiembre.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada , presentó los resultados detallados del Primer Simulacro Nacional 2026 , un ejercicio masivo diseñado para poner a prueba la resiliencia urbana y la capacidad de respuesta de las instituciones ante un evento sísmico de gran magnitud.

Durante este ejercicio, se planteó una hipótesis de sismo con una magnitud de 8.2, cuyo epicentro se situó al noroeste de Acapulco, Guerrero. La mandataria capitalina informó que la participación fue masiva, alcanzando a un total de 8 millones 610 mil 519 personas en toda la entidad.

Uno de los puntos más destacados fue el desempeño del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, conocido como C5, el cual activó un total de 14 mil 156 altavoces de alerta sísmica. De estos, 13 mil 979 funcionaron correctamente, lo que representa una efectividad técnica del 98.75 por ciento.

Brugada enfatizó que la capital mexicana posee actualmente el sistema de alertamiento más avanzado a nivel global, gracias a la integración de altavoces, telefonía móvil, radio y televisión, asegurando que la difusión preventiva llegue a la mayor cantidad de ciudadanos en el menor tiempo posible. En el ámbito operativo, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas, señaló que el tiempo promedio de evacuación fue de un minuto con 48 segundos, una cifra que permite evaluar la eficiencia de los protocolos de salida en los inmuebles.

En total, se registraron 30 mil 753 edificios, divididos entre 24 mil 910 establecimientos privados y 5 mil 843 instituciones públicas, superando significativamente la participación de ejercicios anteriores. Para coordinar estas acciones, se instaló un Comité de Emergencias donde convergieron diversas dependencias gubernamentales, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, así como fuerzas federales como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Comisión Federal de Electricidad y Pemex, además de la Cruz Roja Mexicana.

Por su parte, Pablo Vázquez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, detalló un despliegue impresionante que incluyó a más de 17 mil policías, más de mil 600 vehículos, cinco helicópteros Cóndores y diversas unidades de apoyo como grúas y ambulancias, asegurando que se supervisaron incluso los 13 centros penitenciarios de la ciudad. El impacto del simulacro se extendió a los sistemas de transporte y salud, donde se registró la participación de un millón 250 mil usuarios del Metro y más de 57 mil personas en el Metrobús al momento de sonar la alerta.

En el sector salud, la secretaria Nadine Gasman reportó la movilización de aproximadamente 82 mil personas entre personal médico y pacientes en 92 hospitales y 397 centros de salud. A pesar de la naturaleza controlada del ejercicio, se reportaron seis lesionados, incluyendo a una mujer de 63 años con una probable fractura de fémur debido a una caída.

Asimismo, se realizaron inspecciones técnicas preventivas en 600 puentes vehiculares y 500 peatonales, mientras que la Secretaría de Gestión Integral del Agua revisó infraestructura estratégica como pozos y plantas de bombeo. Un componente crítico fue la simulación de estructuras colapsadas en la colonia Tabacalera, donde participaron diversas unidades de rescate y la UNAM.

Finalmente, la CFE presentó un escenario hipotético de daños eléctricos que afectaría a más de 150 mil usuarios, subrayando la vulnerabilidad de la red eléctrica. Con base en estos resultados, Clara Brugada adelantó que el próximo simulacro del 19 de septiembre será deliberadamente más complejo, incluyendo escenarios muy difíciles para medir con rigor los tiempos de respuesta institucional y la capacidad de reacción gubernamental ante catástrofes reales





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