Éxito en los concursos de dibujo y danza en Saltillo: talento local brilla en el museo Rubén Herrera

Más de 350 participantes se dieron cita en los concursos de dibujo y danza en Saltillo, donde el talento local fue reconocido en diversas categorías. El museo Rubén Herrera se convirtió en el escenario para destacar a los artistas más destacados en pintura y baile, consolidando su papel como promotor de la cultura en la región.

El concurso de dibujo y pintura Retrato de familia ha sido un éxito en Saltillo , con la participación de 130 artistas, de los cuales 123 obras fueron seleccionadas para una exposición en el museo Rubén Herrera, consolidando este espacio como un referente del talento artístico local.

En la categoría infantil, el primer lugar fue para Valentina Goytia, del Centro Comunitario Zaragoza; en la categoría juvenil, Karla Díaz Hernández, del Centro Comunitario 26 de Marzo, se alzó con el triunfo; y en la categoría de adultos, Yolanda Valerdi Juárez, del Centro Comunitario Landín, fue la ganadora. Los segundos lugares fueron para Victoria de Jesús Sánchez, del Colegio México; Valeria Moreno, de la Preparatoria LUMEN; y So Yong Loo, del Centro Comunitario Oceanía, respectivamente.

Además, el jurado otorgó menciones honoríficas a Gael Tadeo Martínez, Nacthy Jaxel Zurita y Samantha Goyita por su destacada calidad artística y originalidad. Por otro lado, el concurso de danza ¡A bailar se ha dicho! reunió a 220 participantes en modalidades de grupo, pareja e individual, abarcando diversas categorías y géneros musicales.

Tras una rigurosa deliberación, los ganadores fueron Alexa Alcántar y Mateo Montelongo en la categoría de pareja; Ashley Álvarez en individual; y el Grupo de Baile BC en la modalidad grupal. También se entregaron menciones honoríficas al grupo Kids del Ghetto en la categoría infantil; a Fernanda Rodríguez y Héctor Ramírez en la categoría juvenil de pareja; y a Abril Martínez y Zoé López en la categoría de adultos, destacando su esfuerzo, coordinación y creatividad.

Leticia Rodarte Rangel, organizadora del evento, destacó que la alta participación ciudadana refleja el interés de las familias saltillenses por los espacios de expresión cultural y artística, promoviendo la convivencia y la formación de nuevas generaciones vinculadas al arte. Este tipo de iniciativas no solo enriquece la vida cultural de la comunidad, sino que también fomenta el desarrollo de habilidades artísticas y la valoración del talento local





vanguardiamx / 🏆 4. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Arte Danza Pintura Cultura Saltillo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Saltillo fortalece Amor en Movimiento; suma servicios de salud y promueve deporte con ‘Kikín’ FonsecaEl alcalde Javier Díaz y Luly López relanzaron el programa con nuevos servicios médicos gratuitos, mientras que el exfutbolista “Kikín” Fonseca se sumó a la jornada para promover el deporte

Read more »

Reconoce ‘Kikín’ Fonseca altos índices de seguridad en SaltilloDurante su visita a la capital de Coahuila, el exfutbolista destacó que vivir en una ciudad con paz social representa una gran ventaja para las familias

Read more »

Galardones reconocen a comerciantes destacados del Centro Histórico de SaltilloEl Galardón Perseverancia Emblemática será para Yolanda Saldaña de Treviño, de Zapaterías Francis, mientras que el Galardón Post Mortem reconocerá a Gilberto Martínez Fuentes, de Zapatería Victoria. También se entregarán el Galardón al Mérito Comercial a Fernando Oyervides Thomas y el Galardón Trayectoria y Legado a José Ramón Cortés Herrera. La ceremonia de entrega se realizará próximamente con la presencia de autoridades y empresarios.

Read more »

Saltillo: peatón ebrio es golpeado por espejo de camioneta al intentar cruzar periféricoEl lesionado es de nacionalidad hondureña y fue atendido por la Cruz Roja presentando diversos golpes en el cuerpo

Read more »

Arman en Saltillo ‘Échanos una patita Fest’ en apoyo a perros y gatos rescatadosEl evento reunirá adopciones, venta de productos y actividades familiares; lo recaudado será para asociaciones animalistas

Read more »

Incendio en COMIMSA moviliza a bomberos y Protección Civil en SaltilloAutoridades de emergencia informaron que el incidente pudo estar relacionado con trabajos de oxicorte, una actividad que genera chispas y que habría provocado el inicio del fuego

Read more »