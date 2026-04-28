Éxito en los Primeros Días: Usuarios Prefieren el Tren Felipe Ángeles por su Rapidez y Costo

A pesar de algunos contratiempos iniciales, el Tren Felipe Ángeles ha sido bien recibido por los usuarios, quienes destacan su menor costo y tiempo de viaje en comparación con otras opciones para llegar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

A escasas horas de su inauguración oficial, el Tren Felipe Ángeles ya está siendo utilizado por ciudadanos que buscan una alternativa más económica y rápida para llegar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ( AIFA ).

A pesar de algunos inconvenientes iniciales, como tiempos de abordaje de hasta 30 minutos y confusión sobre la selección del convoy correcto desde la estación Buenavista, la percepción general es positiva. Los usuarios destacan el significativo ahorro en costos de transporte, comparando los 45 pesos del pasaje con los 200 o 300 pesos que suelen gastar en otras opciones.

Durante las primeras horas de operación, los andenes experimentaron momentos de alta afluencia, evidenciando el interés del público por esta nueva modalidad de transporte. La implementación del Tren Felipe Ángeles no ha estado exenta de desafíos. La necesidad de utilizar la Tarjeta de Movilidad Integrada para acceder al servicio ha generado dudas y requiere que los usuarios se aseguren de contar con ella, ya que la tarjeta del Tren Suburbano anterior no es compatible.

La señalización, aunque presente, no siempre resulta clara para todos, lo que ha provocado confusión en algunos pasajeros al intentar identificar los andenes correctos (A y B) para la ruta hacia el AIFA. Sin embargo, la mayoría de los usuarios parecen estar adaptándose rápidamente al sistema. Testimonios como el de Antonio, quien logró llegar a tiempo a su vuelo después de un viaje de Buenavista al AIFA en 1 hora y 1 minuto, demuestran la viabilidad de esta opción.

Otros, como Rodrigo Vela y Dulce de la Luz, residentes del Estado de México, optaron por el tren como una alternativa más eficiente al tráfico vehicular. Además de los beneficios económicos y de tiempo, el Tren Felipe Ángeles también ofrece ventajas para grupos específicos de la población. Los adultos mayores, por ejemplo, pueden viajar de forma gratuita desde el AIFA a la Ciudad de México, disfrutando de la rapidez y comodidad del servicio.

Silvestre Cebada y su esposa Teodora Lemus, quienes utilizaron el tren para regresar a su hogar, elogiaron la tranquilidad del aeropuerto y la eficiencia del transporte. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Delfina Gómez, ha afirmado que el Tren al AIFA mejorará la calidad de vida de las comunidades, brindándoles acceso a un sistema de transporte moderno y eficiente.

Aunque inicialmente el tiempo de traslado se estima en 60 minutos, se espera que se reduzca a 43 minutos una vez que el sistema esté completamente optimizado. De las estaciones planificadas, actualmente solo operan dos: Xaltocan y Cajiga.

La respuesta inicial del público sugiere que el Tren Felipe Ángeles tiene el potencial de convertirse en una opción popular y efectiva para conectar la Ciudad de México con el AIFA, aliviando la congestión en otras vías de transporte y ofreciendo una alternativa accesible para una amplia gama de usuarios. La información sobre el Tren Felipe Ángeles está disponible a través de diversos canales, incluyendo la aplicación de WhatsApp de EL UNIVERSAL





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