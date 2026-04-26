Éxito en Taquilla para 'Michael': Biografía de Michael Jackson Rompe Récords a Pesar de la Controversia

La película biográfica sobre Michael Jackson, 'Michael', debuta con una recaudación de 97 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, superando récords del género a pesar de las críticas y la controversia en torno a la figura del artista.

La película biográfica sobre Michael Jackson , 'Michael', ha logrado un debut impresionante en taquilla, recaudando 97 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, superando récords para el género de biografía s musicales.

A nivel global, la película ha generado 217.4 millones de dólares, marcando un nuevo hito para este tipo de producciones. Este éxito se produce a pesar de las críticas negativas y la controversia que rodea la figura de Michael Jackson, quien falleció en 2009. La reputación del artista se ha visto afectada por acusaciones de abuso sexual de menores, aunque tanto Jackson como su patrimonio han mantenido su inocencia.

La producción de 'Michael' no estuvo exenta de desafíos, incluyendo la necesidad de refilmar una parte significativa del filme debido a restricciones legales relacionadas con un acuerdo extrajudicial. Inicialmente, el tercer acto de la película se centraba en las acusaciones de Jordan Chandler, pero los términos del acuerdo prohibían mencionar a Chandler en la película, lo que obligó a los productores a realizar nuevas filmaciones por un costo adicional de hasta 50 millones de dólares, a cargo del patrimonio de Jackson.

La película fue reestructurada para concluir en 1988, antes de que surgieran las acusaciones. A pesar de las controversias y el alto costo de producción, que se acercó a los 200 millones de dólares, 'Michael' ha resonado con el público, obteniendo una calificación 'A-' en CinemaScore. El éxito de la película se suma a una temporada sólida para Hollywood, con otros éxitos de taquilla como 'Project Hail Mary' y 'The Super Mario Galaxy Movie'.

Aunque la crítica ha sido dura, otorgándole un 38% en Rotten Tomatoes, el público ha mostrado un mayor entusiasmo, impulsando la recaudación de la película. Se especula sobre una posible secuela, aunque aún no se ha anunciado oficialmente. La película ha generado debate sobre la forma en que se aborda la vida y el legado de figuras controvertidas en el cine





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