Éxito Rotundo en los Premios Ariel 2024: Pedro Páramo y Sujo Brillan en Puerto Vallarta

La edición 67 de los premios Ariel, celebrada en Puerto Vallarta, fue un rotundo éxito. Pedro Páramo y Sujo se destacaron en las categorías principales. La ceremonia fue un escaparate del talento cinematográfico mexicano y abordó temas sociales relevantes.

Con un éxito resonante, la edición 67 de los premios Ariel se celebró en las costas de Jalisco, dejando una huella cultural, mediática y turística en Puerto Vallarta . La ceremonia, un evento de gran magnitud, congregó a 156 nominados y 48 películas compitiendo en 25 categorías por la codiciada estatuilla, el máximo reconocimiento en la industria cinematográfica mexicana.

La expectación era palpable, y la noche prometía ser inolvidable, con una atmósfera cargada de emoción y celebración del talento nacional. El evento reunió a personalidades destacadas del cine mexicano, incluyendo directores, actores, productores y guionistas, quienes compartieron la pasión por el arte cinematográfico y la admiración por el trabajo de sus colegas. El brillo de las cámaras, los reflectores y la elegancia de los asistentes crearon un ambiente mágico que realzaba la importancia de la ceremonia. Los premios Ariel no solo reconocen la excelencia en la producción cinematográfica, sino que también sirven como plataforma para dar voz a temas sociales relevantes y promover el diálogo sobre la cultura mexicana. \La gran triunfadora de la noche fue la película Pedro Páramo, dirigida por el aclamado cineasta mexicano Rodrigo Prieto, que se alzó con siete premios. Sin embargo, el filme Sujo, dirigido por las cineastas Fernanda Valadez y Astrid Rondero, se llevó los honores en las dos categorías más importantes: Mejor Dirección y Mejor Película. Fernanda Valadez, visiblemente emocionada, compartió su visión sobre la competencia cinematográfica: “Es curioso poner las películas a competir, creemos que las películas son para hacer una conversación, pero uno tiene expectativas de ver a los actores y que él cree reciba visibilidad”. Para Valadez, este reconocimiento representó un doble triunfo, pues ya había sido galardonada con el Ariel por su anterior trabajo que abordaba la difícil realidad de las víctimas del crimen organizado en México, lo que la consolida como una voz clave en el cine social. Luisa Huertas, por su parte, fue reconocida como Mejor Actriz por su conmovedora interpretación en No Nos Moverán. En su discurso de agradecimiento, dedicó el premio a su familia y, con un gesto de profundo respeto y solidaridad, a las madres buscadoras que incansablemente buscan a sus hijos desaparecidos en todo el país. “Dedico este Ariel a quienes murieron y desaparecieron por luchar por la libertad y la justicia y a las madres buscadoras de ahora”, declaró Huertas, con palabras llenas de sentimiento y empatía. \La ceremonia de los premios Ariel también fue escenario para alzar la voz sobre temas de relevancia social y política. Raúl Briones, galardonado como Mejor Actor por su destacada actuación en La Cocina, aprovechó su discurso para expresar su apoyo a los migrantes en Estados Unidos y a los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, quienes luchan por defender su derecho a la libre manifestación. “Eso es una dictadura y hay que llamar las cosas como son, este señor este loco y nuestros compañeros migrantes merecen un trato digno, debemos seguir denunciando el genocidio en Palestina”, afirmó Briones con firmeza. Además, la ceremonia rindió un merecido homenaje a la trayectoria y contribución de figuras emblemáticas del cine mexicano. Patricia Reyes Spíndola, Jacqueline Andere y el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica fueron reconocidos con el Ariel de Oro, un premio que celebra su legado y su impacto en la industria cinematográfica nacional. El evento en Puerto Vallarta no solo celebró la excelencia cinematográfica, sino que también sirvió como un espacio para reflexionar sobre la realidad social de México y el papel del cine como herramienta de expresión y transformación





Milenio / 🏆 9. in MX Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Premios Ariel Cine Mexicano Pedro Páramo Sujo Puerto Vallarta Fernanda Valadez Rodrigo Prieto Raúl Briones Luisa Huertas Cine Social

México Últimas Noticias, México Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Actor lagunero Eduardo Olmos nominado a los Premios ArielEl actor Eduardo Olmos, originario de La Laguna, Coahuila, está nominado a los Premios Ariel, representando a su estado en la ceremonia que se celebrará en Puerto Vallarta, Jalisco. Olmos expresó su orgullo y agradecimiento por la nominación.

Leer más »

Premio Ariel 2025: lista de ganadores y las sorpresas de la fiesta del cine mexicanoEl Ariel 2025 se celebrará en Puerto Vallarta el 20 de septiembre; Pedro Páramo y La cocina lideran nominaciones con grandes expectativas

Leer más »

Manuel García Rulfo, habla del doloroso pasado de su personaje en Pedro PáramoLa película tiene 16 nominaciones incluyendo mejor actor , mejor director y mejor guion adaptado

Leer más »

Premio Ariel 2025: 'Pedro Páramo' arrasa en la ceremonia y 'Sujo' sorprende"Pedro Páramo" fue la arrasadora de la noche con 7 premios, mientras que la sorpresa de la noche fue "Sujo" al llevarse dos categorias importantes

Leer más »

Premios Ariel 2025: ‘Sujo’ triunfa, ‘Pedro Páramo’ arrasa y la lista completa de ganadores¿Quién triunfó en los Premios Ariel 2025? Te dejamos el listado completo de los realizadores que fueron galardonados.

Leer más »

Premio Ariel 2025: Sujo” se corona como Mejor Película y Dirección, en una gala dominada por cuatro cintasRodrigo Prieto ganó a Mejor Fotografía por 'Pedro Páramo'

Leer más »