Exjefe de la policía de investigación de Sinaloa se entrega a las autoridades estadounidenses

Marco Antonio Almanza, exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa, se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses después de recibir un citatorio de la Fiscalía General de la República.

El exjefe de la policía de investigación de Sinaloa, Marco Antonio Almanza , se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses después de recibir un citatorio de la Fiscalía General de la República.

Almanza, quien se jubiló en 2023 después de más de 30 años de ejercicio como policía de investigación, se presentó ante la Fiscalía General de la República el 26 de mayo y afirmó que no tenía por qué entregarse a las autoridades estadounidenses. Afirmó que se sentía tranquilo y que nunca había tenido un cuestionamiento en su carrera profesional.

Sin embargo, la Fiscalía General de la República envió un citatorio a Almanza, quien se vio obligado a entregarse voluntariamente a las autoridades estadounidenses el viernes 29 de mayo. Almanza es uno de los funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa involucrados en una lista de diez personas, incluyendo al gobernador con licencia, Alejandro Vera, quien está involucrado en la 'Estafa Maestra' que habría desviado más de 239 millones de pesos.

Además, Almanza es uno de los funcionarios involucrados en la investigación del asesinato de un hombre en Culiacán, Sinaloa, donde se encontró un cerdito de peluche junto al cuerpo del hombre asesinado. La Fiscalía General de la República está investigando a Almanza por sus supuestas participaciones en estos casos. La entrega de Almanza a las autoridades estadounidenses es un paso importante en la investigación de estos casos y puede tener implicaciones para otros funcionarios involucrados





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