Exmando Policial Vinculado a Proceso por Homicidio de Dos Jóvenes en Guerrero

Un ex segundo comandante de la Policía Municipal de Atoyac enfrenta un nuevo proceso penal por el homicidio de dos jóvenes cuyos cuerpos fueron encontrados en Amatlán de los Reyes. Ya tenía una acusación previa por un homicidio en Yanga.

Un juez de control ha dictado una nueva vinculación a proceso contra Juan Carlos “N”, un ex segundo comandante de la Policía Municipal de Atoyac , por su presunta participación en el homicidio de dos jóvenes.

Los cuerpos de las víctimas fueron descubiertos en la comunidad de Ojo de Agua Chico, ubicada en el municipio de Amatlán de los Reyes. La investigación revela que los jóvenes fueron presuntamente detenidos y llevados a instalaciones policiales el 4 de enero de 2023, sin que se registrara oficialmente su detención ante ninguna autoridad competente. Al día siguiente, sus cuerpos fueron hallados cerca de la carretera que cruza la comunidad, presentando heridas de bala.

Este nuevo proceso penal se suma a otro que ya enfrentaba Juan Carlos “N”, conocido también como “El Tanque”, por un homicidio previo ocurrido en 2025 en el municipio de Yanga. Con esta resolución, el exmando policial acumula dos causas penales por delitos de gran impacto, lo que subraya la gravedad de las acusaciones en su contra. La audiencia inicial concluyó con la determinación del juez de que existen pruebas suficientes para vincularlo a proceso por estos nuevos hechos.

En consecuencia, se ratificaron las medidas cautelares previamente impuestas, mientras se continúa con la etapa complementaria de la investigación. Las autoridades competentes no descartan la posibilidad de que otros oficiales de policía pudieran haber estado involucrados en este caso. Por lo tanto, la investigación sigue en curso con el objetivo de esclarecer completamente las circunstancias del homicidio, identificar a todos los responsables y determinar el alcance de su participación.

La complejidad del caso exige una investigación exhaustiva y meticulosa para garantizar que se haga justicia y se protejan los derechos de las víctimas y sus familias. Se están analizando minuciosamente las pruebas recolectadas, incluyendo testimonios, evidencia forense y registros policiales, para reconstruir los hechos con la mayor precisión posible. La colaboración entre diferentes agencias de seguridad y el Ministerio Público es fundamental para avanzar en la investigación y llevar a los responsables ante la justicia.

La comunidad local ha expresado su preocupación por estos hechos y exige una respuesta contundente por parte de las autoridades. Se espera que la investigación arroje luz sobre las posibles motivaciones del homicidio y las circunstancias que llevaron a la detención y posterior muerte de los jóvenes. La transparencia en el proceso investigativo es crucial para generar confianza en la población y garantizar que se cumpla con los principios de legalidad y debido proceso.

Se están tomando todas las medidas necesarias para proteger la integridad de los testigos y evitar cualquier tipo de intimidación o represalia. La búsqueda de la verdad y la justicia es el objetivo primordial de esta investigación, y se espera que los resultados permitan cerrar este capítulo doloroso para la comunidad.

La vinculación a proceso de Juan Carlos “N” representa un paso importante en la investigación, pero aún queda mucho trabajo por hacer para esclarecer completamente los hechos y determinar la responsabilidad de todos los involucrados. Se espera que la etapa complementaria de la investigación arroje nuevas pruebas que permitan fortalecer el caso y garantizar una condena justa para los responsables.

La sociedad civil ha demandado una mayor rendición de cuentas por parte de las autoridades y una mayor transparencia en la gestión de la seguridad pública. Este caso pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de control interno en las corporaciones policiales y garantizar que los oficiales cumplan con sus funciones de manera ética y responsable.

La prevención de la violencia y la protección de los derechos humanos son pilares fundamentales para construir una sociedad más justa y segura. Se están implementando programas de capacitación para los oficiales de policía en materia de derechos humanos, uso legítimo de la fuerza y técnicas de investigación. La colaboración con organizaciones de la sociedad civil es esencial para promover una cultura de paz y respeto a los derechos humanos.

La investigación continúa abierta y se espera que en los próximos días se presenten nuevos avances que permitan esclarecer completamente los hechos y llevar a los responsables ante la justicia





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