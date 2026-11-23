Las gasolineras en México adoptan el autopago para reducir gastos, pero las comisiones bancarias y la incertidumbre laboral frenan su adopción masiva frente a modelos internacionales.

El sector de las estaciones de servicio en México está experimentando una transformación operativa significativa al implementar sistemas de autopago que permiten a los conductores realizar transacciones directamente en las bombas despachadoras. A diferencia de Estados Unidos, donde esta práctica es habitual, en México la mayoría de los conductores aún dependen de trabajadores para llenar el tanque y procesar el cobro.

Esta tecnología, que facilita el pago con tarjeta o dispositivo móvil sin intermediarios, impulsa un modelo orientado a la reducción de costos operativos. Sin embargo, la transición hacia estos métodos digitales genera interrogantes sobre el futuro inmediato de la fuerza laboral que actualmente gestiona los procesos de venta y despacho en las estaciones.

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Mecanismos técnicos y adopción tecnológica

Luis David Orjuela Mora, gerente de Gilbarco, fabricante de equipos para estaciones de servicio, detalló que durante la última década se han instalado soluciones específicas para facilitar el despacho autónomo. Estas instalaciones incluyen terminales bancarias integradas en las propias bombas, dispositivos móviles para cobros y módulos independientes que permiten a los clientes liquidar sus compras sin acudir a una caja tradicional.

Ricardo Quiroz, presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio (AMPES), estima que la adopción de estos sistemas avanzará conforme las infraestructuras se modernicen. La integración de estas tecnologías busca alinear los modelos locales con estándares internacionales que priorizan la eficiencia y la autonomía del consumidor en el punto de venta.

Incentivos económicos y barreras bancarias

Uno de los argumentos centrales para impulsar el autopago es la posibilidad de optimizar los gastos operativos, como lo confirma Erwin Schwarz Garza, consultor de una compañía que opera veinte estaciones con este modelo. La eliminación del manejo de efectivo ha permitido simplificar las operaciones y reducir riesgos asociados a la seguridad en las transacciones diarias.

No obstante, la transición hacia los pagos digitales enfrenta un obstáculo económico relevante: las comisiones bancarias. Entre mayo y octubre de 2026, los bancos aplicaron descuentos temporales e incluso eliminaron algunas comisiones como parte de estrategias competitivas. Esto indica que, aunque el autopago reduce gastos internos, los costos asociados a las transacciones electrónicas pueden variar y afectar la rentabilidad neta.

Impacto laboral y desafíos de la fuerza de trabajo

La expansión del autopago abre una discusión crítica sobre el desplazamiento de trabajadores. En un modelo de autoservicio, actividades que realizan empleados podrían pasar directamente a los consumidores, lo que plantea interrogantes sobre la estabilidad laboral del sector. No obstante, esto no implica necesariamente la eliminación total de puestos, sino una reestructuración de las funciones asignadas al personal.

Algunas estaciones mantendrán personal capacitado para ofrecer servicios adicionales, resolver problemas técnicos y atender a clientes que prefieran asistencia humana. El representante sindical también ha señalado problemas preexistentes relacionados con la falta de prestaciones, capacitación adecuada y equipo de protección. En este contexto, la automatización plantea el desafío de determinar si la tecnología podrá mejorar las condiciones laborales o simplemente automatizar tareas de bajo valor añadido.

Proyecciones futuras y comportamiento del consumidor

Por ahora, el autopago continúa siendo una alternativa minoritaria en el mercado mexicano. Aunque los proveedores anticipan un crecimiento importante durante 2027, la expansión definitiva depende de múltiples factores estructurales y culturales. La adopción masiva requiere inversiones sostenidas por parte de las gasolineras y una disposición real de los consumidores a cambiar una costumbre profundamente arraigada.

El éxito a largo plazo de este modelo dependerá de la capacidad del sector para equilibrar la eficiencia operativa con la responsabilidad social hacia sus trabajadores y la competitividad en precios finales. La interacción entre la innovación tecnológica, los costos financieros de las transacciones y la dinámica laboral definirá el ritmo real de modernización del sector de combustibles en el país.