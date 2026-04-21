Expectativa en Guanajuato por evaluación de alerta de género ante cambios federales

El Gobierno de Guanajuato espera la evaluación federal de la alerta de género mientras líderes del PAN cuestionan la salida de Citlalli Hernández de la Secretaría de las Mujeres, calificándola como un abandono a los derechos de las mexicanas.

El estado de Guanajuato se encuentra actualmente en un momento crucial respecto a la política pública de género, toda vez que el Gobierno estatal mantiene una estrecha vigilancia y espera con expectativa la evaluación que la instancia federal realizará sobre la alerta de violencia de género, declarada en la entidad hace dos años.

Jorge Jiménez Lona, secretario de Gobierno, subrayó que la administración ha mantenido un ritmo de trabajo constante, implementando capacitaciones y políticas públicas diseñadas para cumplir con las directrices marcadas por la federación. A pesar de los cambios administrativos a nivel federal, específicamente la salida de Citlalli Hernández Mora de la Secretaría de las Mujeres, Jiménez Lona manifestó su confianza en la continuidad institucional, enfatizando que este tipo de alertas son procesos que trascienden a las personas, ya que gran parte de los estados de la República Mexicana enfrentan retos similares. Las autoridades locales permanecen atentas a cualquier indicación, mejora o ajuste que deban realizar tras el proceso de revisión, apostando por mantener los esfuerzos coordinados a pesar de la incertidumbre política que genera la reestructuración del gabinete federal. Por otra parte, la salida de Hernández Mora ha desatado una ola de críticas provenientes de las filas del Partido Acción Nacional (PAN). El dirigente estatal del PAN, Aldo Márquez Becerra, junto con la diputada local Susana Bermúdez Cano, calificaron esta renuncia como un retroceso significativo. Según el criterio de Márquez Becerra, la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de permitir que Hernández Mora se reincorpore a las filas partidistas de Morena, en lugar de priorizar su función pública, envía una señal sumamente negativa a la población femenina de México. El dirigente panista fue contundente al señalar que esta acción deja en un estado de vulnerabilidad a las mujeres en los 32 estados del país, privándolas de una figura de autoridad que supervise efectivamente la aplicación de políticas públicas y el seguimiento real a las alertas de género. Para el panismo local, esta situación pone en evidencia que el partido oficialista ha priorizado sus intereses electorales sobre la urgente necesidad de garantizar una vida libre de violencia para todas las mexicanas. La legisladora Susana Bermúdez Cano reforzó este posicionamiento al expresar su decepción por la falta de seriedad que, a su juicio, ha mostrado el Gobierno federal hacia una secretaría que, aunque de reciente creación, es fundamental para el tejido social. Bermúdez Cano subrayó que la renuncia se dio sin explicaciones profundas ni un plan de transición claro, lo que a su parecer demuestra un desdén hacia los avances que se buscaban concretar en materia de equidad y seguridad. Mientras el debate político se intensifica en el Congreso de Guanajuato, el estado también enfrenta otros desafíos de seguridad, tales como la persistencia de las extorsiones y el fenómeno de las desapariciones, temas que junto con la inminente discusión sobre la despenalización del aborto, conforman una agenda legislativa sumamente compleja. La incertidumbre sobre el impacto que tendrá este vacío en la jefatura federal de la Secretaría de las Mujeres permanece latente en Guanajuato, mientras tanto, la sociedad civil organizada y los actores políticos locales observan con atención si la evaluación federal será objetiva o si la falta de liderazgo nacional terminará debilitando los mecanismos de protección que tanto esfuerzo han costado implementar





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