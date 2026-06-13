Experiencia y desafíos en la Copa del Mundo de Qatar para México

El estratega mexicano, Javier Aguirre, tendrá que experimentar en la Copa del Mundo de Qatar al no convocar centrales nominales y tendrá que mostrar su experiencia al no convocar centrales. Una de las opciones más viables del Vasco sería habilitar a Israel Reyes como central por izquierda, y regresar a Jorge Sánchez a la lateral. Por otro lado, otra de las opciones de Javier Aguirre sería contar con Edson Álvarez como defensor, aunque el actual jugador del Fenerbahce no se encuentra en su mejor momento físico. Aunque México suele competir de buena manera en la Fase de Grupos, la historia muestra que los segundos partidos mundialistas no han sido su mejor escenario. El equipo de Aguirre competirá ante un cuadro bisagra en la Copa del Mundo. En 17 segundos encuentros disputados en Copas del Mundo, el Tricolor registra cinco victorias, cinco empates y siete derrotas. Además, marcó 19 goles y recibió 28, cifras que reflejan las complicaciones que normalmente enfrenta.

El estratega mexicano, Javier Aguirre , tendrá que experimentar en la Copa del Mundo de Qatar al no convocar centrales nominales y tendrá que mostrar su experiencia al no convocar centrales.

Una de las opciones más viables del Vasco sería habilitar a Israel Reyes como central por izquierda, y regresar a Jorge Sánchez a la lateral. Por otro lado, otra de las opciones de Javier Aguirre sería contar con Edson Álvarez como defensor, aunque el actual jugador del Fenerbahce no se encuentra en su mejor momento físico.

Aunque México suele competir de buena manera en la Fase de Grupos, la historia muestra que los segundos partidos mundialistas no han sido su mejor escenario. El equipo de Aguirre competirá ante un cuadro bisagra en la Copa del Mundo. En 17 segundos encuentros disputados en Copas del Mundo, el Tricolor registra cinco victorias, cinco empates y siete derrotas.

Además, marcó 19 goles y recibió 28, cifras que reflejan las complicaciones que normalmente enfrenta





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