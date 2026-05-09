Experimento de continuidad política en Costa Rica: Laura Fernández y Rodrigo Chaves

La llegada de Laura Fernández a la presidencia también representa un experimento de continuidad política. El expresidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, habla con la nueva mandataria en la ceremonia de investidura. La noticia provocó estupor por la forma institucional que ha adoptado, con Chaves asumiendo simultáneamente como ministro de la Presidencia y ministro de Hacienda de su gobierno. Esto constituye un hecho inédito y configura una peculiar diarquía política en la que, aunque Fernández ejercerá formalmente la presidencia, la influencia y el peso político de Chaves seguirán siendo determinantes en el nuevo gobierno.

La llegada de Laura Fernández a la presidencia también representa un experimento de continuidad política . El expresidente de Costa Rica , Rodrigo Chaves , habla con la nueva mandataria en la ceremonia de investidura.

La noticia provocó estupor por la forma institucional que ha adoptado, con Chaves asumiendo simultáneamente como ministro de la Presidencia y ministro de Hacienda de su gobierno. Esto constituye un hecho inédito y configura una peculiar diarquía política en la que, aunque Fernández ejercerá formalmente la presidencia, la influencia y el peso político de Chaves seguirán siendo determinantes en el nuevo gobierno





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